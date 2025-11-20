La Fundación Real Betis celebra su primera Gala y reconoce a cinco organizaciones sociales

La Fundación Real Betis Balompié ha celebrado en la Galería ABC, la Gala de la Fundación, la primera edición organizada por la entidad, en la que se ha presentado la Memoria de actividades y entregado la primera edición de ... los Premios Fundación Real Betis Balompié. La Gala contó con un amplio respaldo del club verdiblanco, contando con la presencia de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié; consejeros del club, como Joaquín Sánchez, en su primer acto en su nuevo cargo; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación; los capitanes del primer equipo Isco Alarcón, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Aitor Ruibal y Adrián San Miguel; las capitanas del Real Betis Féminas María Ruiz, Paula Vizoso, Ruth Acedo, Marina Sánchez, Carla Santaliestra y el entrenador del equipo, Juan Rojo.

Este evento tan especial para la Fundación RBB arrancó con la bienvenida de Rafael Gordillo, presidente de la misma. «El Betis es muy grande. Tan grande que no se limita a jugar al fútbol y a ganar partidos. También tenemos un partido cada día en Sevilla y en muchas partes del mundo para mejorar nuestra sociedad», afirmó.

49.396 beneficiarios durante la temporada 2024-2025

Durante el evento, Rafa Muela, gerente de la Fundación, presentó la Memoria de la Fundación Real Betis Balompié. Durante la temporada 2024-25, la entidad alcanzó los 49.396 beneficiarios desarrollando su actividad en 45 países. En la presentación, se destacaron iniciativas como el estreno del equipo de fútbol Real Betis – ONCE, formado por personas con discapacidad visual, logrando en sus primeros meses de vida doble título: campeones de Liga y ganadores del Campeonato de España.

Otra de las campañas más potentes que destacó Rafa Muela fue 'El Real Betis con Valencia', que gracias también a la solidaridad de la primera plantilla y de los aficionados béticos, pudo ayudar a colegios y entidades deportivas de la zona afectada por la DANA con la aportación de material deportivo.

Uno de los hitos puestos en valor durante la presentación de la Memoria fue la creación de la equipación Forever Green, elaborada a partir de algas para visibilizar el problema del alga invasora. Un estreno que dio la vuelta al mundo y que siguió manteniendo al Real Betis como uno de los clubes de fútbol más comprometidos con el medio ambiente del planeta. El gerente de la Fundación también destacó el crecimiento de la Real Betis Academy, el proyecto deportivo nacional e internacional que durante la temporada 2024-25 vistió de verdiblanco a más de 5.000 futbolistas en todo el mundo.

Primera edición 'Premios Fundación Real Betis Balompié'

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la entrega de la primera edición de los Premios Fundación Real Betis Balompié, creados con el objeto de reconocer el compromiso social de cinco organizaciones. La primera de las premiadas fue la Fundación Padre Leonardo Castillo en la categoría de 'Acción Social'. Esta entidad social, con domicilio en el barrio sevillano de Triana, fue reconocida por su entrega constante en el acompañamiento de personas en situación de exclusión y por su atención a familias vulnerables. El galardón fue recogido por Juan Augusto Reguera, presidente de esta Fundación.

En la categoría de 'Educación el premio fue para la Fundación Don Bosco, que fue reconocida por su trabajo incansable en favor de la formación y la inclusión de jóvenes en el Polígono Sur. María Ruiz, capitana del Real Betis Féminas fue la encargada de entregar el galardón a Antonio José Mengual, director territorial para Andalucía Occidental de la Fundación salesiana.

La Fundación Vicente Ferrer fue la premiada en la categoría de 'Cooperación Internacional al Desarrollo' por su labor en la lucha contra la pobreza en la India y por su compromiso con la justicia social y la igualdad. El vicepresidente de la Fundación, Carlos González de Castro fue el encargado de entregarle el galardón a Luz María Sanz Masedo, directora general de la Fundación reconocida.

Hombre y Territorio, por su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la sensibilización ambiental fue la entidad premiada en la categoría de 'Medioambiente'. Adrián San Miguel, jugador del Real Betis Balompié, le entregó el premio a Patricio Duque, técnico de proyectos de HyT. La entrega de premios finalizó con la categoría de 'Deporte e inclusión', que fue para LaLiga Genuine, iniciativa de la Fundación LaLiga que promueve la integración de personas con discapacidad intelectual a través del fútbol. Clemente Villaverde, presidente de la misma, recogió este galardón que le entregó Ángel Haro, presidente de la Fundación Real Betis Balompié.

Emoción y momentos divertidos durante la Gala

Los cinco Fichajes Estrella de la Fundación no faltaron en esta noche de Gala. Alba, Bruno, Jesús, Paola y Ryan protagonizaron sobre el escenario junto con Rafael Gordillo, Marc Bartra y Héctor Bellerín uno de los momentos más entrañables y divertidos de la noche. Tras mostrar un vídeo de los mejores momentos de este proyecto de la Fundación que busca dar esperanza a niños y niñas que están pasando por un proceso de enfermedad grave, los jugadores y el presidente de la Fundación recordaron anécdotas vividas con estos pequeños. «Es uno de los proyectos que más me emociona».

En ese momento, tomó la palabra Marc Bartra, quien afirmó emocionado que «escuchaba a una de las madres, que decía que el Betis es corazón, es alma, que no es sólo un equipo, un club... Y nosotros cuando nos ponemos la camiseta del Betis sabemos que va más allá, que es alma, corazón y sentimiento. Y el motivo es este, esta Fundación. Ellos son la cara visible de las enfermedades y el sufrimiento que hay detrás de las familias. Quiero dar las gracias por la labor que hace la Fundación, Rafa, porque hace grande al Betis. Como decimos siempre, que ponernos esta camiseta va más allá que cualquier cosa, y eso es, en gran parte, gracias a la Fundación».

Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, fue el encargado de clausurar la Gala. «Quiero mostrar mi satisfacción por todo el trabajo que está haciendo nuestra Fundación. El fútbol y aún más el Betis, tiene una capacidad enorme para movilizar a la sociedad», declaró durante su intervención. El broche final lo puso la actuación musical de Kiko Veneno y Pepe Begines, quienes interpretaron el tema «Yo soy del Betis». Con esta primera Gala, la Fundación Real Betis Balompié da un paso más en su compromiso social y se reafirma en situarse como una entidad de referencia en RSC en Andalucía.