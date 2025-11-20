Suscríbete a
La Fundación Real Betis celebra su primera Gala y reconoce a cinco organizaciones sociales

Durante la temporada 2024-25, la Fundación verdiblanca alcanzó los 49.396 beneficiarios en 45 países con el desarrollo de su actividad social

La Fundación Padre Leonardo Castillo, Fundación Don Bosco, Fundación Vicente Ferrer, Hombre y Territorio y LaLiga Genuine fueron los galardonados con los primeros Premios Fundación Real Betis Balompié

Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, junto a los representantes de las cinco entidades sociales galardonadas con el Premio Fundación Real Betis Balompié
Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, junto a los representantes de las cinco entidades sociales galardonadas con el Premio Fundación Real Betis Balompié Manuel Olmedo / ABC
La Fundación Real Betis Balompié ha celebrado en la Galería ABC, la Gala de la Fundación, la primera edición organizada por la entidad, en la que se ha presentado la Memoria de actividades y entregado la primera edición de ... los Premios Fundación Real Betis Balompié. La Gala contó con un amplio respaldo del club verdiblanco, contando con la presencia de Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié; consejeros del club, como Joaquín Sánchez, en su primer acto en su nuevo cargo; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación; los capitanes del primer equipo Isco Alarcón, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Aitor Ruibal y Adrián San Miguel; las capitanas del Real Betis Féminas María Ruiz, Paula Vizoso, Ruth Acedo, Marina Sánchez, Carla Santaliestra y el entrenador del equipo, Juan Rojo.

