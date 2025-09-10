De la Fuente: «He hablado con Isco, estoy deseando que vuelva»

Luis de la Fuente, en su intervención en El Larguero

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, señalaba en una entrevista concedida al programa El Larguero, de la Cadena Ser, que había conversado con Isco tras su lesión y que quería contar con él para las próximas convocatorias de cara a la preparación para el Mundial 2026 una vez que esté recuperado y disponible para competir.

«He hablado con Isco. Me gusta hablar con la gente cuando pasan por momentos duros, difíciles, lesiones. Y hablamos en su momento y estoy deseando que vuelva otra vez«, afirmaba el preparador riojano.

«Tuvo un comportamiento con nosotros en la Nations sensacional, un rendimiento fantástico. Y yo, cuantos más futbolistas buenos estén en disposición de ser seleccionados, mejor. No es problema. Ojalá tengamos para elegir de 40, 25. Primero queremos que se recupere, lo más importante es la salud«, continuaba hablando Luis de la Fuente sobre Isco.

😶‍🌫️ 🇪🇸 De la Fuente repasa dos ausencias de sus listas en #ElLarguero: Iñigo Martínez e Isco



⚠️ "Iñigo no me pidió nada. Pensé que había otros jugadores que iban a hacerlo mejor"



💚 "He hablado con Isco, estoy deseando que vuelva... pero primero va la salud" pic.twitter.com/pm2uwM0AMr — El Larguero (@ellarguero) September 9, 2025

«Es una persona a la que queremos mucho, tiene mucha historia en la selección. Le pasó en un momento en el que estaba jugando muy brillantemente«, concluía el técnico de la selección nacional hablando sobre Isco.

Más temas:

Betis

Isco