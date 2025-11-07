Suscríbete a
De la Fuente: «Fornals es de los míos, está haciendo un grandísimo trabajo en el Betis»

El seleccionador nacional destaca al centrocampista en el momento «excepcional» del conjunto verdiblanco en el que ve que tiene «peso específico»

Fornals, convocado por España para los partidos ante Georgia y Turquía

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España
Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España efe
Mateo González

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, hablaba de la convocatoria de Pablo Fornals para los encuentros oficiales de clasificación para el Mundial 2026 para los que ha sido citado el centrocampista del Real Betis en este parón de selecciones. El ... jugador verdiblanco disputará los duelos ante Georgia, en Tiflis, y Turquía, en el estadio de la Cartuja, y entra en la dinámica que le hace tener opciones de ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

