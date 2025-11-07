De la Fuente: «Fornals es de los míos, está haciendo un grandísimo trabajo en el Betis»

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, hablaba de la convocatoria de Pablo Fornals para los encuentros oficiales de clasificación para el Mundial 2026 para los que ha sido citado el centrocampista del Real Betis en este parón de selecciones. El ... jugador verdiblanco disputará los duelos ante Georgia, en Tiflis, y Turquía, en el estadio de la Cartuja, y entra en la dinámica que le hace tener opciones de ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

De la Fuente recordaba que tiró de Fornals en la selección española sub 21 con la que se proclamó campeón de Europa y valoraba el carácter y el momento de forma del mediocampista bético.

«Estoy muy contento por Pablo porque es de la generación que es de los míos. Esa generación de sub 21 que ganamos la Eurocopa en Italia y San Marino«, señalaba el técnico de la selección recordando el título de 2019.

«Fornals es muy querido por todos nosotros y por mí especialmente. Estoy muy contento. Se lo ha ganado. Está haciendo un grandísimo trabajo en el Betis y el Betis está en un momento excepcional. Tiene un peso específico importante«, destacaba De la Fuente.

Mientras, era cuestionado sobre la sustitución de Fornals ante el Olympique Lyonnais y señalaba que iba a estar bien. «Anoche hablamos con el Betis al acabar el partido y es un golpe solamente. No creo que vaya a tener ningún problema con las ganas que me consta que tiene de venir con nosotros«, sentenciaba.