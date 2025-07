Los frutos de la cantera del Betis

El Betis presume de cantera. A los buenos resultados en las categorías inferiores de los últimos años, reafirmados con la Copa de Campeones juvenil de esta temporada o la participación en la Youth League, se añade la presencia de numerosos futbolistas en ... las categorías inferiores de la selección española y también en otras extranjeras. Hasta 25 jugadores han participado en compromisos internacionales en esta campaña 24-25 (catorce de ellos con España, dos con las de Colombia y Marruecos, y uno con Francia, Mali, Japón, Ucrania, República Dominicana, Rumanía y Letonia), un número que consolida ese crecimiento exponencial que han vivido los escalafones inferiores en los últimos años.

Sólo un repaso a esa presencia internacional de jugadores del Betis en las categorías inferiores confirma ese crecimiento del club bético. Si en la campaña 17-18 se contaba únicamente con Róber como representante verdiblanco en la Selección española, siete años después el Betis ha contado con 25, una cifra ligeramente superior a los 23 de la pasada campaña pero que refleja esa consolidación del proyecto. De ese caso único de la 17-18, se pasó a los tres de la 18-19, a cuatro en la 19-20 y de nuevo tres en la 20-21. El gran salto comenzó a producirse en la 21-22, con diez jugadores que ya entraron en los planes de los seleccionadores; un año después fueron 15, con ocho que repetían del año anterior y otros siete que se sumaron a los distinto equipos federativos. Ni siquiera los cambios en la Federación Española de Fútbol (RFEF) o en los organigramas técnicos han variado esa presencia internacional verdiblanca, que ha ido acompaña de excelentes resultados en las categorías inferiores.

JESÚS RODRÍGUEZ YANIS SENHADJI PABLO GARCÍA DANI PÉREZ SUB-19 SUB-19 SUB-21 SUB-20 ÓSCAR MASQUÉ IVÁN CORRALEJO JOSÉ ANT. MORANTE MANU GONZÁLEZ SUB-19 SUB-19-18 SUB-18 SUB-18 MIGUEL ROMERO FRAN BATÁN HUGO MORENO TIAGO POLO SUB-17 SUB-16 SUB-15 SUB-14 25 LOS INTERNACIONALES DE LA CANTERA DEL BETIS ELYAZ ZIDANE SUB-20 (Francia) IKER NARANJO KEIMER SANDOVAL JHON ARCILA KENTA BANDERA SUB-14 SUB-20 (Col.) SUB-20 (Col.) SUB-17 (Japón) ZIYAD BAHA LUIS VELILLES DRAMANE GUINDO FEDIR TKACHENKO SUB-17(Marr.) SUB-17 (Marr.) SUB-20 (Mali) SUB-17 (Ucr.) SUB-14 NICOLÁS PÉREZ KILIAN FERREIRA BRUNO FERNÁNDEZ NIKITA DORONINS SUB-17 (Rep. Domin.) SUB-14 SUB-17 (Let.) SUB-15 (Rum.) Fuente: Real Betis / Gráfico: ABC SEVILLA 25 LOS INTERNACIONALES DE LA CANTERA DEL BETIS JESÚS RODRÍGUEZ DANI PÉREZ SUB-21 SUB-20 YANIS SENHADJI PABLO GARCÍA SUB-19 SUB-19 ÓSCAR MASQUÉ MANU GONZÁLEZ SUB-19 SUB-19-18 IVÁN CORRALEJO JOSÉ ANT. MORANTE SUB-18 SUB-18 MIGUEL ROMERO FRAN BATÁN SUB-17 SUB-16 HUGO MORENO TIAGO POLO SUB-15 SUB-14 IKER NARANJO ELYAZ ZIDANE SUB-20 (Francia) SUB-14 KEIMER SANDOVAL JHON ARCILA SUB-20 (Col.) SUB-20 (Col.) KENTA BANDERA DRAMANE GUINDO SUB-17 (Japón) SUB-20 (Mali) ZIYAD BAHA LUIS VELILLES SUB-17(Marr.) SUB-17 (Marr.) SUB-14 FEDIR TKACHENKO BRUNO FERNÁNDEZ SUB-17 (Ucr.) SUB-14 NICOLÁS PÉREZ NIKITA DORONINS SUB-17 (Let.) SUB-15 (Rum.) Fuente: Real Betis Gráfico: ABC SEVILLA KILIAN FERREIRA SUB-17 (Rep. Domin.)

Dentro de los jugadores que han participado con la Selección española destacan Jesús Rodríguez, que participó en el Campeonato de Europa sub 21 como uno de sus futbolistas más jóvenes, y Pablo García, pieza clave para Paco Gallardo en la sub 19. También el centrocampista Dani Pérez ha debutado con la sub 20, mientras que el portero Manu González y el lateral Óscar Masqué formaron parte de la prelista de la sub 19 de cara al Europeo de la categoría. En la sub 18 han estado presentes el centrocampista Iván Corralejo y el atacante José Antonio Morante; el centrocampista Miguel Romero jugó con la sub 17, el delantero Fran Batán con la sub 16, el punta Hugo Moreno con la sub 15 y el portero Iker Naranjo, el centrocampista Bruno Fernández y el atacante Tiago Polo acudieron con la sub 14.

En el plano internacional también el Betis ha contado con presencia hasta con nueve países diferentes. Keymer Sandoval y John Arcila fueron internacionales sub 20 con Colombia, la misma categoría en la que también han jugado Elyaz Zidane con Francia y Dramane Guindo con Mali; Zoyad Baha y Luis Velilles fueron citados con la sub 17 de Marruecos, mientras que Kenta Bandera lo hizo con Japón, el meta Fedir Tkachenko lo hizo con Ucrania y Kilian Ferreira con la República Dominicana. Por último, Nikita Doronin, con Letonia, y Nico Pérez, con Rumanía, han participado internacionalmente en categoría sub 15.

Un plan estratégico

El Betis ha tenido claro que el presente y el futuro pasa por la cantera. Así se implementaron cambios en el organigrama de la entidad para buscar ese salto en los escalafones inferiores que ya empezó a prometerse años antes cuando el primer y fallido Proyecto Heliópolis. El club se ha organizado en diferentes áreas, desde la rendimiento a la de metodología pasan por la captación o la educación integral para facilitar ese desarrollo de los jóvenes que han ido llegando a la entidad. Una de las grandes mejoras ha llegado en el área de captación, donde el club ha profesionalizado y extendido su red de ojeadores. Si anteriormente el club apenas contaba con ayudantes que cubrían Andalucía, Madrid o Cataluña, hoy en día el Betis cubre todo el panorama nacional, incluidas las islas, lo que aumenta su capacidad de atraer a jóvenes.

Miguel Calzado, director de la cantera bética, habla con ABC de Sevilla sobre este crecimiento: «Bastante positivo por dos aspectos, permite que jugadores de nuestra cantera vivan situaciones y contextos de alta exigencia a nivel internacional. Son los mejores de un país contra los mejores de otros países; y segundo, uno de los termómetros que demuestra que el trabajo de cantera se viene realizando bien y tiene ese reconocimiento a través de las convocatorias de selecciones. Eso te dice que todos los años, hay muchos jugadores del Betis, que para los técnicos de la Federación, están entre los mejores de España». «Esa consolidación de un número alto de convocados indica que el ritmo no baja, que no es flor de un día sino que llevamos años con esa presencia en las categorías inferiores de diferentes selecciones y países. Estamos abriendo el campo de actuación de scouting y reclutamiento de jugadores no sólo a España sino al resto del mundo. Esto es beneficioso para el club a la hora de potenciar esa detección de talento», explicó uno de los responsables de la actual situación.

La construcción de la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo, que vienen empleando los jóvenes desde hace dos años, ya comienza a dar sus frutos. Esa apuesta por la cantera que han realizado los dirigentes tiene en las instalaciones de Dos Hermanas uno de sus principales pilares, con una inversión importante para un apartado que forma parte preferencial en el proyecto estratégico de la entidad heliopolitana. La inversión realizada, cifrada en torno a los 30 millones de euros, fue el punto de partida para esta pretensión de los dirigentes. «El nuevo complejo de Dos Hermanas multiplicará el crecimiento de nuestra cantera, con una sede única mayor y más eficiente», se recogía en el proyecto del club. «Esta nueva ciudad deportiva, en su primera fase, será un generador de talento y plusvalías para el club a través de los jugadores que allí se formen y, en un medio plazo, se desarrollarán proyectos de ámbito deportivo (escuelas, clínicas, residencias...) que la hagan un generador de ingresos adicionales«, se añadió desde el Betis.

«El objetivo es formar compitiendo, para que el 20% del primer equipo esté formado por jugadores procedentes del Betis Deportivo, con lo que disminuirán las necesidades de compra de jugadores de terceros clubes y habrá más opciones de generar ingresos con la venta de algunos de ellos», expuso el club verdiblanco como una de las líneas maestras de su nuevo plan estratégico. El estreno de hasta seis jugadores con la primera plantilla en esta última temporada -Arribas, Ángel Ortiz, Mateo Flores, Carlos Guirao, Jesús Rodríguez y Pablo García- otorga sentido a esa política de apostar por los jóvenes; los ingresos obtenidos por canteranos, con las ventas de Rodri y Assane Diao como grandes ejemplos, también le dan relevancia a esa inversión que el club ha realizado en sus categorías inferiores.