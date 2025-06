Las frases que marcaron la temporada 24-25 en el Betis

La temporada 24-25 fue, a todos los efectos, histórica para el Betis. Nunca antes el equipo verdiblanco había conseguido clasificarse cinco veces de forma consecutiva para competición europea y en esta ocasión, además de lograrlo, peleó hasta el final por conseguir ... plaza para la Champions League por segunda vez en su historia. Además, disputó la final de la Conference League, algo inédito para el club en sus participaciones europeas. Además de todo ello, Pellegrini consiguió convertirse en el entrenador con más victorias por siempre del club y la entidad comenzó a preparar su desembarco en La Cartuja de cara al inminente futuro.

Pese a que la temporada verdiblanca estuvo cerca de rozar el sobresaliente, durante el curso hubo momentos también de dudas y de conflicto. Conjuntando los más destacados a través de distintas frases que reprodujeron distintos representantes del club, se puede elaborar un nítido resumen de lo que fue la 24-25 para el Betis.

LAS "FRASES" DEL BETIS «HAY QUE BUSCAR RÁPIDO UNA SOLUCIÓN. NO ES QUE EL EQUIPO NO QUIERA JUGAR, ES QUE NO PUEDE» PELLEGRINI /// 26 / 11 / 2024 «PREFIERO LO QUE HA HECHO EL BETIS EN ESTOS DOS AÑOS CON EL SEVILLA: ACABAR ARRIBA AUNQUE NO HAYAMOS GANADO DERBIS» PELLEGRINI /// 26 / 03 / 2025 EL CORAZÓN ME PEDÍA CONFERENCE Y LA HOJA DE EXCEL Y LA CABEZA ME PIDE CHAMPIONS» RAMÓN ALARCÓN /// 15 / 04 / 2025 «EL CORAZÓN ME PEDÍA CONFERENCE Y LA HOJA DE EXCEL Y LA CABEZA ME PIDE CHAMPIONS» RAMÓN ALARCÓN /// 15 / 04 / 2025 «EL CHELSEA TIENE MÁS DINERO PERO NOSOTROS TENEMOS MÁS ILUSIÓN POR GANAR ESTA FINAL» ISCO /// 27 / 05 / 2025 «EL BETIS ME ESTÁ PONIENDO CACHONDO PERDIDO» ISCO /// 20 / 09 / 2024 «ESTOY TOTALMENTE ENAMORADO DEL BETIS. HA SIDO MI LUZ EN LOS MOMENTOS MÁS OSCUROS» ISCO /// 26 / 03 / 2025 «ES EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE NUESTRA HISTORIA» ÁNGEL HARO /// 27 / 05 / 2025 «ESTAMOS CANSADOS DE QUE TODO LO QUE OCURRE EN EL BARRIO DE NERVIÓN ES SEVILLANÍA O RIVALIDAD Y CUANDO PASA EN EL CAMPO DEL BETIS ES UN CRIMEN DE ESTADO» ÁNGEL HARO /// 19 / 12 / 2024 «YO TAMBIÉN LOS FELICITO (AL SEVILLA) POR QUEDARSE EN PRIMERA» ÁNGEL HARO /// 29 / 05 / 2025 «QUEREMOS QUE LA MISMA FIESTA DEL VILLAMARÍN SE TRASLADE A LA CARTUJA CON 70.000 PERSONAS» ÁNGEL HARO /// 10 / 12 / 2024 «LA FINAL ES A TODO O NADA Y HOY NO HA PODIDO SER. ES UN ORGULLO VERLOS ASÍ A PESAR DE LA DERROTA. AMO A ESTE CLUB POR CÓMO NOS LLEVAN SIEMPRE, CÓMO ESTÁN EN TODOS LOS CAMPOS QUE VAMOS» BARTRA /// 29 / 05 / 2025 «EN EL BETIS ME HE ENCONTRADO CONMIGO MISMO» ANTONY /// 18 / 02 / 2025 Fuente: Elaboración propia / Gráfico: ABC SEVILLA

Arrancaba la temporada para el Betis como concluyó la anterior: con Isco lesionado. No obstante, el equipo funcionaba y conseguía sacar buenos resultados en las primeras jornadas, lo que provocó que el costasoleño, deseando volver, expresara tajantemente que, por lo que estaba viendo del equipo, «el Betis me está poniendo cachondo perdido».

No obstante, los resultados comenzarían entre octubre y noviembre a no ser los deseados, y el Betis no rendía al nivel mínimo exigible en la fase liga de la Conference League cayendo por ejemplo ante el Legia de Varsovia y frente al Mlada Boleslav. Consciente de que la plantilla no estaba rindiendo bien y que el equipo no funcionaba, Manuel Pellegrini señaló tras la derrota en República Checa que «hay que buscar rápido una solución». «No es que el equipo no quiera jugar, es que no puede», comentaba con cierta frustración.

En esa mala racha de resultados, llegaría una victoria sevillista en el derbi de la primera vuelta tras la que algunos futbolistas del club nervionense fueron sancionados por una polémica celebración. El Sevilla decidió romper relaciones con el Betis y Ángel Haro en la junta de accionistas del club verdiblanco respondió con contundencia afirmando que «estamos cansados de que todo lo que ocurre en el barrio de Nervión es sevillanía o rivalidad y cuando pasa en el campo del Betis es un crimen de estado».

Durante todo el curso, el club fue dando pasos para el cambio de estadio y Ángel Haro el 10 de diciembre soñaría con «que la misma fiesta del Villamarín se traslade a la Cartuja con 70.000 personas».

El óptimo mercado de fichajes invernal del Betis lo volvió a meter en la pelea por la Champions. El gran protagonista del mes de enero fue Antony, una incorporación de relumbrón para el equipo que causó impacto directo nada más llegar. Apenas un mes después de llegar, el 18 de febrero, el brasileño ya reconocia que «en el Betis me he encontrado conmigo mismo».

Antes de que llegara la victoria del Betis en el derbi de la segunda vuelta disputado en el Benito Villamarin, Pellegrini fue claro con sus preferencias con respecto al eterno rival y la competición particular: «Prefiero lo que ha hecho el Betis en estos dos años con el Sevilla: acabar arriba aunque no hayamos ganado derbis». Ese mismo 26 de marzo llegaría la enésima declaración de amor de Isco al Betis: «Estoy totalmente enamorado del Betis. Ha sido mi luz en los momentos más oscuros».

Con el Betis peleando por conseguir acceder a la próxima Champions League, la dolorosa derrota en el Benito Villamarín ante el Villarreal el Domingo de Ramos hizo más difícil que se pudiera dar este logro mientras el Betis competía por la Conference League. Ramón Alarcón, CEO del club, reconocía que, «el corazón me pedía Conference y la hoja de Excel y la cabeza me pide Champions».

Alcanzaría ya en mayo el Betis la final de la Conference League, un partido que Haro catalogaría como «el más importante de nuestra historia». Isco, por su parte, en la previa del choque reconoció que lo que el rival (el Chelsea) tenía y el Betis no era «dinero». aunque ellos ganaban en «ilusión». Acabaría cayendo el Betis en la final, pero Bartra reconoció que sentía «orgullo» por cómo la afición los había apoyado. «Amo a este club por cómo nos llevan siempre, cómo están en todos los campos que vamos», indicó el central tras el partido. La controvertida felicitacióon del Sevilla a Maresca cierra esta recopilación, ya que tuvo una respuesta picante por parte de Haro: «Yo también los felicito por quedarse en Primera».