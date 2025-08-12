Fran Vieites rescinde su contrato con el Betis

El Betis ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato de Fran Vieites. Así lo ha comunicado el propio club este martes por la noche a través de sus canales oficiales. Un movimiento con el objetivo de poder inscribir a Pau López para que pueda jugar en el arranque liguero del próximo 18 de agosto ante el Elche en el estadio Martínez Valero.

El guardameta gallego llegó a la cantera verdiblanca en el año 2022 procedente del CD Lugo y debutó con el primer equipo en 2023. Vieites abandona la entidad con 20 partidos disputados y habiendo sido integrante de la plantilla que logró la clasificación a la histórica final de la UEFA Conference League 2025.

«El club le desea la mayor de las suertes y éxitos en sus próximos retos profesionales», con este mensaje, el Betis pone punto y final a su relación con el guardameta.

El club verdiblanco ha acelerado en los últimos días la marcha de los descartes para esta temporada como Romain Perraud, Borja Iglesias y Nobel Mendy, así como la cesión de Gonzalo Petit al Mirandés, pero en la posición específica de portero tenía que mover ficha con Vieites dado que actualmente tiene inscritos al gallego, Adrián y Álvaro Valles. LaLiga reserva tres dorsales en las plantillas para los guardametas (1, 13 y 25).