Fran Vieites firma por el Leicester City

El Leicester City ha anunciado oficialmente este sábado la contratación de Fran Vieites, que militó en el Real Betis hasta este verano, por dos temporadas. El meta gallego, de 26 años, quedó libre tras rescindir su contrato con los verdiblancos y jugará ahora en la Championship inglesa.

Vieites salió del club verdiblanco tras la llegada de Álvaro Valles y Pau López y la permanencia de Adrián. El pasado curso el gallego jugó 20 partidos oficiales con el primer equipo bético, ocho de ellos en la Conference League la pasada campaña, contribuyendo a la clasificación del conjunto bético hasta la final, en la que no participó por decisión técnica.

Tenía contrato con el Betis hasta junio de 2026 pero al contratar a dos nuevos porteros se quedaba Vieites sin sitio en la primera plantilla, con lo que no hubo planteamiento de renovación y el jugador acordó su marcha como agente libre. Ahora, tras el cierre del mercado, se ha formalizado su incorporación al Leicester, que compite en la segunda división inglesa.

“Es un gran paso en mi carrera. Estoy muy contento por incorporarme a este gran club y estoy deseando empezar a trabajar, conocer a mis cmopañeros y buscar los primeros tres puntos. El proyecto es enorme. El club está haciendo un gran trabajo y los entrenadores tienen un estilo de juego que me gusta. Es como una mezcla entre el fútbol español y el inglés. Es la forma en la que me gusta jugar al fútbol. Prometo dar lo mejor de mí cada día, en cada partido y estoy seguro de que nos lo vamos a pasar bien y vamos a ganar partidos", señalaba Vieites.

