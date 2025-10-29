Fran Sedano: «El objetivo es disfrutar y que haya una fiesta del fútbol en Palma del Río»

Fran Sedano, entrenador del Atlético Palma del Río, rival de mañana (21.00) del Real Betis en esta primera ronda de la Copa del Rey 25-26, se ha pasado hoy por el programa 'La Jugada' de Canal Sur Radio para ... analizar lo que puede ser uno de los eventos más importantes de la historia reciente de la localidad cordobesa.

Sedano, preguntado por la convocatoria del conjunto verdiblanco, dejó clara su preferencia: «Si no está Lo Celso, estará otro que lo pueda hacer igual o mejor. Nosotros tendremos que estar pendiente de todo e intentar hacer un buen partido. Me gusta que el Betis venga con todo. Esto tiene que ser una fiesta para nosotros. Mientras más jugadores de la primera plantilla vengan mañana a Palma, muchísimo mejor para nosotros. Disfrutaremos mucho más de buen fútbol».

El técnico cordobés, sabedor de la envergadura del rival que enfrentarán, evitó las comparaciones con otros equipos que han elimando a clubes de Primera: «No se puede comparar al Oviedo, que quizás su objetivo sea no descender de Primera División, con el Betis, que tiene como objetivo meterse en Champions. Tampoco se puede comparar al Ourense, que está en 1ªRFEF, con nosotros, que estamos en División de Honor. Nuestro objetivo es disfrutar del partido. Sabemos de la dificultad, de la diferencia de categoría, pero nunca hay que perder la esperanza. El objetivo es disfrutar y que haya una fiesta del fútbol en Palma del Río», manifestó.

«Tuve la fortuna de estar en La Cartuja el lunes y, después de la derrota con el Atlético de Madrid, le dije a mis compañeros del cuerpo técnico que estaban allí conmigo que hubiera preferido que el Betis hubiese ganado. La convocatoria así lo indica, el Betis no quiere dar por perdida la Copa del Rey. Creo que es una competición muy atractiva para el Betis, que ya la ganó hace no mucho. Me espero un Betis combativo y muy complicado porque van con todo», comentó el entrenador del Atlético Palma del Río.

Acerca de las posibles ventajas que pueden tener por jugar en casa, Fran Sedano fue tajante: «Yo creo que tanto la superficie, en este caso césped artificial, como las dimensiones del terreno de juego, que no siendo chico, tampoco tiene las dimensiones de La Cartuja, pueden beneficiarnos. En cualquier caso, la diferencia técnica, táctica y física que hay entre un equipo y otro entiendo que se notará. Nosotros, con nuestras armas, intentaremos hacer el mejor partido posible. Hay que pensar que se pueden alinear los astros, que ellos pueden tener un día malísimo, nosotros un día estupendo y pasar».

El míster andaluz también compartió en el programa el mensaje que trasladó a sus futbolistas a escasos días de jugar contra los heliopolitanos: «Ya le dije a los jugadores ayer después del entrenamiento que lo que tienen que hacer es disfrutar. Desde que terminamos el partido del domingo pasado les dije que ya podían pensar en el Betis, antes no se lo permitía. Esto quizás sea un partido único que no volvamos a vivirlo otra vez en nuestra trayectoria deportiva. Va a ser un recuerdo imborrable».

Fran Sedano también quiso aprovechar la oportunidad para poner en valor el trabajo de uno de sus modelos a seguir en el mundo de los banquillos: «Manuel Pellegrini es uno de los referentes que tengo como entrenador. No solo por su trabajo táctico y técnico, sino por la gestión de grupo que realiza. Manuel Pellegrini es uno de los mejores entrenadores del mundo en ese sentido. Para mí es un espejo donde mirarme. Espero aprender mucho de él durante las dos horas de partido», expresó el técnico palmeño.

Finalmente, Sedano evidenció lo que va a suponer este encuentro para la localidad cordobesa: «A lo largo de la historia de la ciudad de Palma del Río, no ha habido nunca un evento que haya movilizado a un número de personas como los que mañana va a movilizar este partido. Creo que una procesión magna es lo que más ha movilizado y fueron unas 6.000 personas, mañana se esperan en el estadio 8.800. Se supone que, a nivel de meteorología, la lluvia va a dar una tregua. Parece que mañana en Palma no va a llover. Esperamos que sea una fiesta tanto para nosotros como para los aficionados», sentenció.