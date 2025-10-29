Suscríbete a
+Palmera
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Fran Sedano: «El objetivo es disfrutar y que haya una fiesta del fútbol en Palma del Río»

El entrenador del conjunto palmeño espera que el duelo contra el Betis pueda convertirse en uno de los mayores acontecimientos de la localidad cordobesa

Pellegrini explica las ausencias: «No es bueno exigir dos partidos seguidos»

Fran Sedano, entrenador del Atlético Palma del Río, posa junto a Sergio León, capitán del conjunto cordobés
Fran Sedano, entrenador del Atlético Palma del Río, posa junto a Sergio León, capitán del conjunto cordobés @AtcoPalmadelRio

Fede Tozzo

Fran Sedano, entrenador del Atlético Palma del Río, rival de mañana (21.00) del Real Betis en esta primera ronda de la Copa del Rey 25-26, se ha pasado hoy por el programa 'La Jugada' de Canal Sur Radio para ... analizar lo que puede ser uno de los eventos más importantes de la historia reciente de la localidad cordobesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app