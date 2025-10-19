Suscríbete a
+Palmera

Real Betis

Fornals también reinó en Villarreal

Dos nuevas asistencias a sumar a los números que el centrocampista castellonense acumula en este arranque liguero: cuatro pases y dos goles

Excepcional visión de juego para iniciar, con su movimiento por el centro para que Pau le pasara el balón, el contragolpe del primer tanto de Antony

Villarreal - Betis: Antony premia la buena letra del Betis (2-2)

Fornals celebra con rabia el empate a dos de Antony en el Villarreal - Betis
Fornals celebra con rabia el empate a dos de Antony en el Villarreal - Betis EP
Jesús Sevillano

Jesús Sevillano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se ha llevado Antony todos los flashes y titulares del encuentro que el Real Betis empató (2-2) ante el Villarreal, con el segundo tanto del brasileño en el descuento del duelo disputado el sábado en La Cerámica correspondiente a la novena jornada de LaLiga ... 25-26. No es para menos. El extremo de Osasco no estaba realizando su mejor encuentro, siempre con mucha presencia eso sí, pero falló pases y en las acciones por velocidad en la banda tampoco es que apretara demasiado a Pedraza primero y a Cardona después.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app