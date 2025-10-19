Fornals también reinó en Villarreal

Se ha llevado Antony todos los flashes y titulares del encuentro que el Real Betis empató (2-2) ante el Villarreal, con el segundo tanto del brasileño en el descuento del duelo disputado el sábado en La Cerámica correspondiente a la novena jornada de LaLiga ... 25-26. No es para menos. El extremo de Osasco no estaba realizando su mejor encuentro, siempre con mucha presencia eso sí, pero falló pases y en las acciones por velocidad en la banda tampoco es que apretara demasiado a Pedraza primero y a Cardona después.

Pero los buenos jugadores es lo que tienen, que aparecen, como ya hizo ante el Nottingham Forest para también igualar a dos el primer duelo europeo de este curso, para, con dos chispazos (pero qué chispazos) darle un gran punto al equipo de Manuel Pellegrini en el campo de uno de los rivales directos por las plazas Champions del curso próximo.

Pero hablando de buenos jugadores, igualmente hay que detenerse en Pablo Fornals. El castellonense, criticado y pitado por la que fue su afición durante el partido, también reinó sobre el césped del que fue su estadio con las dos asistencias para los dos tantos con los que Antony empató el partido. Con las dos del duelo en La Cerámica, el '8' del Betis acumula cuatro pases decisivos de gol que, sumados a los dos tantos que ha marcado en lo que va de temporada, en el campo del Levante y ante la Real Sociedad en la Cartuja, suman un total de seis participaciones de gol, todas ellas en LaLiga.

Pero no sólo es buen futbolista Fornals con el balón en los pies. También destaca por su lectura de juego durante los partidos. Ante el Villarreal, una vez que Pau López detuvo el balón a un tiro de un futbolista local, el centrocampista, ya situado en el doble pivote junto a Amrabat porque Lo Celso había entrado al partido, hizo un movimiento de desmarque por el centro que el meta bético vio y le pasó la pelota. Ese movimiento y la conducción de balón antes de hacer la pared con Abde, provocaron que el Villarreal se descolocara en defensa. El equipo de Marcelino dejó sólo en la derecha a Antony y el castellonense vio ese hueco libre donde el brasileño, de primeras y con su pierna izquierda, marcó el que entonces era el 2 a 1 en el marcador.

Igualmente fue decisivo en la jugada del segundo gol. Pese a que ya estaba el descuento y el desánimo se apoderaba de los seguidores béticos presentes en La Cerámica porque su equipo podía perder el segundo encuentro del curso, el temple y el control del balón y del juego que tuvieron Lo Celso y Fornals en la frontal del área permitieron encontrar el espacio donde estaba Antony, para que el exjugador del Manchester United se encargase de batir a Arnau Tenas y llevar la felicidad a todo el beticismo. Fornals, un futbolista también muy completo en la plantilla para Pellegrini.