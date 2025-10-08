Fornals y Pedri, los mejores centrocampistas del arranque de LaLiga

Las primeras ocho jornadas de LaLiga EA Sports han llegado a su fin y el campeonato afronta su segundo parón de selecciones. Un primer tramo del curso que ha dejado a dos nombres destacados en la línea del centro del campo: Pablo Fornals y ... Pedri González. Tanto el jugador del Real Betis como el del FC Barcelona han destacado siendo la manija de dos de sus equipos, firmando números más que notables.

Así lo constata la nueva herramienta de métricas avanzadas de 'Driblab', llamada 'Arrigo'. Fornals tiene las mejores estadísticas de los centrocampistas de la Liga en varios apartados. El mediocentro bético supera está en los más alto de ránking de número de defensores superados con sus pases (55), pases que superan algún jugador (93), pases que superan un defensor (39), pases entre líneas (37) y pases en profundidad (17).

Además, el nivel del castellonense también se está viendo reflejado en el último tercio de campo. Fornals está generando, de media, 1,9 ocasiones cada 90 minutos, promedia 0,5 participaciones de gol por partido y 16,4 progresiones con balón por encuentro. En total, el '8' verdiblanco ha anotado dos goles y repartido dos asistencias esta temporada, muy cerca de los tres tantos y dos pases de gol de la 2023-2024, su mejor año con el Real Betis.

Y si el futbolista castellonense es el faro del equipo de Manuel Pellegrini, Pedri es el del Barça de Hansi Flick, y sus datos en las primeras ocho jornadas así lo reflejan. El centrocampista canario está muy cerca de los números del verdiblanco en algunos apartados como pases que superan jugadores (82), pases entre líneas (29) o pases completados al espacio (39). Además, mejora otros como el de pases completados bajo alta presión, donde lidera con 47.

Unos datos que completa siendo el segundo jugador de LaLiga EA Sports que más progresiones con balón cada 90 minutos con 25,6 y en construcción de jugadas que acaban en gol con 1,1. Además, completa una media de 1,8 regates por partido y genera 1,7 ocasiones de gol, lo que refleja su capacidad de ser vertical en su fútbol pese a que los rivales suelen defender al FC Barcelona muy cerca de su propia portería.

Pero si hay una faceta que convierte a Pedri González en uno de los mejores mediocentros del planeta es su despliegue defensivo. El canario es el segundo jugador de la competición con más 'tackles' realizados con éxito, 3,8 por encuentro, sólo superado por Aleix Febas (Elche), a lo que se suma las 0,95 interceptaciones de media. Datos que, junto a la combinación de más métricas defensivas, sitúan al canario con una puntuación de 76 como el mejor centrocampista defensivo de la Liga.

Sin embargo, si hay un aspecto a mejorar en el rendimiento del futbolista de 22 años, esa es su relación con el gol. Pese a que Pedri se ha estrenado en la faceta goleadora (1) y la de asistente (1), no ha conseguido en ninguna de sus cinco temporadas completas en LaLiga EA Sports llegar a los dobles dígitos en participaciones en gol.

Estos datos han sido facilitados por 'Arrigo', un producto de análisis futbolístico basado en la combinación de datos de 'tracking' (posicionamiento de los 22 jugadores y el balón en cada momento, distintas velocidades, etc.) y datos de eventos (pases, intercepciones, duelos aéreos, acciones con balón, etc).

Su objetivo es elevar el análisis futbolístico más allá de los datos tradicionales (goles, asistencias, pases simples), midiendo la toma de decisiones de los jugadores, el impacto en ataque y defensa, tanto con balón como sin balón, generando valor añadido en la estadística avanzada que mide el rendimiento de jugadores y equipo.