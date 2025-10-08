Fornals: «Desde que llegué al Betis no he estado nunca a este nivel»

Pablo Fornals atraviesa por un muy buen momento. Pudo comprobarse el fin de semana cuando se convirtió en nombre propio del triunfo del Betis ante el Espanyol. El centrocampista aportó en la creación del fútbol verdiblanco y, por ejemplo, ofreció un pase ... que Abde culminó en la jugada del 1-2.

«Me encuentro muy bien, tanto física como mentalmente mi cuerpo me está respetando. Todo mi entorno está bastante alineado. El otro día estuvo la asistencia pero sin el control de Abde habría sido un melón. Creo que ya nos conocemos de un año entero jugando juntos», ha comentado Fornals en una entrevista con los medios oficiales del Betis.

Precisamente sobre lo ocurrido en el desenlace del encuentro en el RCDE Stadium piensa el centrocampista que «los últimos minutos fueron un drama de Hitchcock. No me hubiera gustado ser el árbitro porque pasaron muchas cosas y se tomaron muchas decisiones en muy poco tiempo, pero gracias a Dios al final cayó de nuestro lado». «El fútbol es un deporte que, todos los que lo practicamos y los que lo ven, es de pasión. De sacar esa rabia que cada uno tiene, cada uno lo expresa de una manera. Creo que se vio que todos los queríamos de verdad. Al final fue por la parada de Pau pero todos queríamos llevarnos los tres puntos», añadió sobre el partido ante el Espanyol.

El Betis se ha marchado al segundo parón de la temporada como cuarto clasificado de LaLiga con 15 puntos después de ocho jornadas. «Creo que es a lo que aspiramos y lo que debe intentar el equipo que se ha hecho. Intentar competir como compite cada partido y estar lo más arriba posible. Es verdad que en LaLiga hay equipos muy buenos, los que han venido de abajo lo están haciendo muy bien como el Elche. Creo que hemos empezado de menos a más y ahora estamos en un buen momento», considera Fornals, que destaca también una idea: «Si corremos todos y defendemos todos es difícil que nos hagan daño y nos ganen los partidos porque luego arriba tenemos gente muy buena».

De menos a más

«Hasta el final de mercado no llegaron todos los jugadores, no tenemos a nuestro estandarte, tendremos durante el año bajas seguramente, pero creo que es una plantilla muy competente y se está viendo que con rotaciones igualmente el equipo compite cada partido».

Próximos partidos

«Siete en 22 días. No me dan las cuentas pero es lo que hay. También es bueno que cuando el entrenador decide hacer rotaciones o tiene que hacerlas por lesión, que el equipo no se resienta. Creo que se está viendo que, entre quien entre, el equipo sigue compitiendo».

Selección española

«La ilusión siempre está, entiendo que desde que estoy en el Betis no he estado a este nivel nunca. La esperanza nunca se pierde. También te digo que si no voy a la selección y sigo jugando así durante la temporada muchísimas cosas buenas habrán pasado».

Pellegrini

«Ahora que está tan en el aire y lo atosigan los medios con sus cosas, a mí me ha hecho vivir dos de las mejores experiencias de mi vida. Me ha llevado a Inglaterra, he sido muy feliz. Me dio minutos desde el primer momento para luego consolidarme. Y luego aceptó que viniera al Betis».