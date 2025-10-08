Suscríbete a
+Palmera

Fornals: «Desde que llegué al Betis no he estado nunca a este nivel»

«Tanto física como mentalmente mi cuerpo me está respetando», piensa el centrocampista verdiblanco

Fornals, tras marcar un gol en el Real Betis-Real Sociedad
Fornals, tras marcar un gol en el Real Betis-Real Sociedad manuel gómez
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pablo Fornals atraviesa por un muy buen momento. Pudo comprobarse el fin de semana cuando se convirtió en nombre propio del triunfo del Betis ante el Espanyol. El centrocampista aportó en la creación del fútbol verdiblanco y, por ejemplo, ofreció un pase ... que Abde culminó en la jugada del 1-2.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app