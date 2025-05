Fornals: «Guimaraes fue el punto de inflexión donde nació la sensación de que algo bonito iba a pasar»

Pablo Fornals ha sido uno de los futbolistas del Real Betis que ha dado un paso adelante en su rendimiento durante la segunda vuelta del campeonato 24-25. En este tiempo, el primer equipo bético ha peleado hasta las últimas jornadas ... disputar la Liga de Campeones de la próxima temporada, se ha clasificado para la Europa League con cuatro jornadas de antelación y ha logrado el hito más importante en la historia del club hasta ahora, clasificarse para jugar su primera final europea, la de la Conference League ante el Chelsea este próximo miércoles a partir de las 21 horas en el Stadion Wroclaw de Breslavia.

Se da la circunstancia de que el castellonense es el único jugador de la plantilla en ser campeón de este título continental. Con el West Ham, el '18' verdiblanco se alzó con el trofeo de la Conference League hace dos temporadas, en 2023, cuando el equipo británico venció a la Fiorentina por 1 a 2 en el Fortuna Arena de Praga. En aquella final, Fornals fue suplente y entró al partido en el minuto 76 en sustitución de Benrahma.

Fornals, que marcó en Bilbao y el Metropolitano en LaLiga y que ha disputado diez de los 16 encuentros de la Conference League que el primer equipo bético ha jugado en la presente temporada, se sienta con ABC de Sevilla en la previa de la primera final europea de la historia del Betis. Hace prácticamente un año y medio que llegó a Heliópolis y tiene en sus manos, junto a las del resto de sus compañeros, convertirse en una figura de leyenda del club en el caso de que pasado mañana sean capaces de doblegar al Chelsea en Breslavia. El centrocampista repasa durante la interesante entrevista cómo llega el conjunto bético al partido, haciendo hincapié en la ilusión y las ganas que ha levantado en todo el club y en el beticismo este momento antes desconocido. Y también habla de los posibles argumentos que puede tener el equipo de Manuel Pellegrini para alzarse con el título.

- Por fin ha llegado el día y el momento que todos los béticos estaban esperando.

- Sí, creo que las sensaciones son muy buenas. Con muchas ganas de afrontar el partido. También, sabiéndolo con tanta antelación, que el mundo está pensando en eso más que en otra cosa... Tenemos ganas de que llegue el día.

- ¿Ha ido creciendo la ilusión desde el pase en Florencia?

- La ilusión, desde que pasamos contra el Vitoria de Guimaraes, ha ido creciendo desde ese momento. La gente viniendo al estadio a llenarlo, cuando hemos pasado o hemos ido ganando partidos la gente viniendo a celebrarlo con nosotros aquí a la ciudad deportiva... Creo que desde ese día, es el punto de inflexión en el que esa sensación de que va a pasar algo bonito nació.

-¿Cuáles son los argumentos futbolísticos que tiene el Betis para plantearle una final al Chelsea?

- Después de seis años con Manuel (Pellegrini) aquí todo el mundo puede conocer qué argumentos podemos tener. Pero creo que un equipo que esta segunda vuelta se ha encontrado así mismo, que es bastante reconocible en cuanto a caras, nombres y forma de jugar, pero con muchas opciones y alternativas. Hemos encontrado un equilibrio en tener la pelota e ir al espacio, que quizás la pasada temporada no teníamos.

- Lleva poco más de un año en el Betis y el sábado se cumplieron exactamente diez años del último ascenso, ¿cuánto ha crecido el club en todos los aspectos desde entonces, verdad?

- Creo que el Betis lleva diez años haciendo las cosas muy bien, creciendo, cada año mejorándose. Desde que llegó Manuel ha entrado todos los años en competiciones europeas, haciendo buenas campañas, consiguiendo títulos... Creo que se está haciendo un crecimiento paso a paso, pero bastante sólido, y eso es muy bueno para la salud del Betis y para la continuidad de este club en competiciones europeas o compitiendo por títulos y por cosas cada temporada.

- Es el único jugador de la plantilla que tiene este título y hay otros compañeros, como Isco, con cinco Champions. ¿Son los que cogen la bandera para enseñar el camino de los éxitos a los que aún no los han saboreado y a los jóvenes?

- Es algo de todos. Cada uno vive los partidos de forma diferente. Sí que es verdad que de los cinco capitanes, cuatro tienen títulos europeos, han ganado ligas en sus países, el míster ha ganando todo lo habido y por haber... Si ya les hacemos caso y les respetamos un martes en la ciudad deportiva, en los partidos que vienen o en los que ya hemos jugado, como la semifinal ante la Fiorentina, más aún porque qué mejor voz que la suya que ya lo han vivido.

- ¿Son conscientes de la ilusión que esta final ha despertado en la afición?

- Cada vez que el equipo ganaba o hacía buenos partidos, la afición te lo ha hecho saber. El día del Espanyol aquí fue una auténtica locura. La gente se ha ido ilusionando, pero a través de que el equipo ha seguido compitiendo y no ha perdido el rumbo nunca ni en una competición ni en otra.

- En Europa, el Betis estaba pero no lograba avanzar mucho, y en LaLiga se ha peleado por la Champions hasta el final. ¿Otra muestra de crecimiento, verdad?

- No sé si nunca que el equipo había conseguido su clasificación para Europa con cuatro jornadas de antelación. Eso es porque las cosas se han hecho bien durante el año, y más en la segunda vuelta, que ha sido muy buena.

- ¿Imagina el partido en su cabeza?

- Espero un partido disputado, como son todas las finales. Esperemos que sea un partido bonito para el espectador, que disfrute, pero que al final termine levantando la copa el Betis, que es lo que todos queremos.

- ¿Quién llevará la iniciativa del control del balón, el Betis o el Chelsea?

- Los dos equipos vamos a ir a ganar y ya veremos quién predomina con el balón y quién no.

- ¿Les están llegando los mensajes del club, de que todos en la entidad se están jugando cosas importantes?

- La lona de la ciudad deportiva lleva, si no recuerdo mal, desde la eliminatoria ante el Vitoria de Guimaraes y se ha ido cambiando el rival. Al final es de lo que hablábamos antes, la ilusión que se tiene desde dentro y desde fuera de hacer algo histórico.

- Por último, en el plano personal, ¿cómo ha llegado al tramo final de la temporada?

- Muy bien. Contento por todo lo que nos está y me está pasando en estos últimos meses, el reencontrarme en una posición en la que me siento muy cómodo, cuando no vuelvo a la banda... Creo que llego en un gran momento y con muchas ganas de afrontar un partido así.