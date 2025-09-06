Fornals, el que más balones recupera en LaLiga

Pablo Fornals es el futbolista que más balones ha recuperado en estas primeras jornadas de LaLiga EA Sports. El centrocampista del Real Betis, con un gran despliegue físico en cada encuentro, ha logrado captar 26 esféricos para devolver la posesión a los verdiblancos en los encuentros disputados, uno más que el barcelonista Pedri y dos más que el osasunista Rosier, según datos de Squawka.

Fornals ha sido titular indiscutible en los cuatro encuentros que el bloque dirigido por Manuel Pellegrini ha disputado en este arranque de temporada con rivales como Elche, Alavés, Celta y Athletic. Ha disputado todos los partidos completos, con lo que acumula 360 minutos sobre el terreno de juego.

Esta estadística de robos suele ser liderada por el azulgrana Pedri pero en esta ocasión la buena consistencia defensiva de Fornals le ha hecho destacar en este inicio de temporada, cuando está formando en el doble pivote verdiblanco junto a Altimira.

Pablo Fornals and Pedri are the only players to win possession 25+ times. 🧹 pic.twitter.com/07u6Tdk7KF — Squawka (@Squawka) September 3, 2025

Con Marc Roca ya en vías de recuperación y tras el fichaje de Amrabat es posible que Fornals cambie en algunos partidos su ubicación en el esquema de Pellegrini, dado que puede actuar como alternativa en la banda derecha, izquierda o de mediapunta, como ya ha sido empleado puntualmente en las segundas partes de algunos de los encuentros disputados este curso.

