Fornals, asistencia y prudencia: «Allí hay que hacer un partido igual o mejor»

Pablo Fornals vio el pase claro y allí que encontró el desmarque de un avispado Bakambu. El 1-0 del Betis al Jagiellonia permitió a los verdiblancos comenzar con suma confianza en un duelo en que buscaba soplar el viento a su favor. Su asistencia abrió el camino del triunfo en el Villamarín que luego encarriló Jesús Rodríguez. Todo queda aún por decidir antes de desplazarse a Polonia en Semana Santa, pero lo cierto es que Fornals fue de lo más destacado en este primer asalto de los cuartos de final de la Conference League.

De ahí que Fornals declarase al término del encuentro que con dicha renta, el Betis había dejado margen suficiente como para no equivocarse ante el Jagiellonia: «Muy buenas sensaciones. Es cierto que el 2-0 nos da cierta ventaja, pero no es definitiva. Allí hay que hacer un partido igual o mejor». Un Betis reconocible. «Eso es. Creo que es bonito que se reconozca al equipo de esta manera partido tras partido y siga demostrándolo».

Preguntado precisamente por esa acción de mérito del castellonense ante su compañero, Fornals no quiso escatimar en elogios hacia los suyos: «Bueno, hoy todo el mundo ha generado ocasiones y ha tenido su opción. Muy contento por el pase a Cedric y recuperar esa conexión de la que llevábamos mucho tiempo hablando. Muy contento por él». No quería eso sí tomarse el centrocampista ningún tipo de confianza mal entendida: «Con una ventaja mayor habría sido igual. Esto son 180 minutos. No hay nada cerrado. Queda un partido por disputar allí. También pareció que el 2-2 de la eliminatoria anterior era una debacle y ganamos», expuso

Sabe Fornals que el domingo hay en juego mucho más aún de lo que ya se viene disputando, en ese choque frente al Villarreal que sin duda marcará muchas cosas en la tabla clasificatoria a nivel de lucha Champions, donde hay igualdad máxima pese a que el Villarreal cuenta con un envite menos: «Es un momento muy bueno para afrontar este partido. Lo que valió ayer no vale mañana. Hay que preparar ese partido para intentar sacar esos "cuatro" puntos. ¿La afición? Es increíble, espectacular, con todos animando y es de agradecer», agregaba en ese mismo sentido.

Más temas:

Betis

Polonia