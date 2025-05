Fiorentina - Betis: El barrio de la alegría, destino Breslavia

Suele decirse que durante la semana de la Feria de Sevilla la actividad de la ciudad y de los sevillanos se traslada al recinto de Los Remedios. El Real Betis, uno de los sentimientos futbolísticos -hay quien dice que es hasta ... religioso- troncales de la ciudad, y sus aficionados, no sólo lo harán, sino que algunos privilegiados estarán hoy en Florencia en el duelo de vuelta de las semifinales de la Conference League con el objetivo de que este mes de mayo, esta primavera, de 2025 se alargue hasta la final del día 28 en Breslavia. En la ciudad polaca, país que visitaría por tercera vez en la temporada, quiere estar un club, un equipo magistralmente dirigido por su entrenador y una afición que todos juntos y unidos vuelven a ser uno. Son el barrio de la alegría. El barrio del sueño europeo de disputar por primera vez en casi 118 años de historia una final continental. El barrio, al fin y al cabo, que tiene la gran ilusión de, por qué no, ganar su primer título en el Viejo Continente.

Lo ocurrido el domingo por la tarde en el RCDE Stadium y posteriormente, ya a primera hora de la madrugada del lunes, en el recibimiento del equipo es una muestra. Ahí pudo meter el Betis el tercer gol del partido ante el Espanyol, metafóricamente hablando, claro está. Pero también el primero de esta noche en el Artemio Franchi ante la Fiorentina. Fue finalizar el encuentro en tierras barcelonesas con los tres puntos en el bolsillo bético gracias a los golazos de Lo Celso y Antony, y vía whatsapp y redes sociales los béticos quedaron para esperar al equipo en la ciudad deportiva. Como ya ocurriera tras la victoria en Leganés después del 0-4 en Guimaraes y las pocas horas de recuperación y preparación para el partido liguero por la odisea que supuso el viaje de regreso de Portugal. Varios centenares de seguidores se dieron cita para celebrar con los protagonistas el dulcísimo momento que vive el beticismo. Allí, desatada la locura, aclamaron a Manu Fajardo y jugadores como Isco, el líder de este equipo, fueron levantados a hombros por los aficionados. También, Pablo García, uno como ellos. Las caras de otros futbolistas, como Johnny Cardoso o Natan, lo decían todo. Asombro, felicidad, ilusión... Una unión entre plantilla y afición que recuerda a lo vivido tras la consecución del título de la Copa del Rey de hace tres años, donde todos fueron uno. Un aficionado al fútbol que no sea del Betis piensa que qué hacen estos locos, que no han ganado nada y están así. Eso es lo curioso de todo esto. Efectivamente, no ha ganado nada el equipo verdiblanco y la afición los recibe después de un 1-2 al Espanyol y antes de disputar la vuelta de unas semifinales europeas. Es que eso también es el Betis y su gente, que celebra porque está sembrando poco a poco para volver a ganar un título más pronto que tarde.

Un buen número de seguidores verdiblancos, estuvieran o no en ese recibimiento al equipo, sí estarán hoy en Florencia. Es el día y los que han podido (les han tocado alguna de las entradas que la Fiorentina mandó y que el Betis repartió entre socios y peñas, principalmente, o han comprado a través del club viola), quieren estar con su equipo, con sus jugadores, intentando llevarles en volandas camino de una final europea. No importa la Feria. Muy pocos, hace diez años, cuando el Betis estaba a las puertas de ascender a Primera división por última vez, podían pensar en ese momento que pasado este tiempo su equipo iba a estar disputando las semifinales de un torneo europeo. Pero ahí están, quieren conseguir el pase a la gran final y, hasta el momento, se disfruta y se celebra el camino previo.

Y todo ello después de que a este segundo partido de la fratricida eliminatoria el Betis haya llegado con la ventaja del 2 a 1 de la ida. Hace una semana el equipo de Pellegrini, Isco, Antony, Lo Celso o Johnny Cardoso, entre otros muchos, miró a la cara a la Fiorentina y se puso por delante en el cruce. Pudo ser una ventaja aún mayor. Lo mereció la escuadra bética por ocasiones. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de que son unas semifinales europeas y que enfrente hay un equipo que lucha por disputar su tercera final consecutiva en la competición y sus ansias de ganar su título, después de perder en ambas finales anteriores.

Debe el Betis salir al césped del Artemio Franchi sin tener en mente el resultado de la ida. Es la mejor receta, porque así no habrá confianzas cuando el balón empiece a rodar. Puede ser uno de los aspectos extradeportivos que ha llevado hasta esta ronda de la competición al primer equipo verdiblanco. Sí, después de una irregular fase de liga. Pero, amigo, ha llegado el momento de la verdad, el de querer ir a por la competición y tomársela en serio, y el equipo de Pellegrini ha demostrado quererla. Al menos, querer estar en el último partido decisivo.

Posibles alineaciones ACF Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Fagioli, Gosens; Gudmundsson y Moise Kean.

Glenn Nyberg (Suecia). Estadio, hora y televisión: Artemio Franchi (Florencia), 21.00 horas. Movistar+ Liga de Campeones.

Es tu día, Betis. Como lo fue ante el Valencia o el Rayo hace tres años. Como también ocurrió hace casi diez contra el Alcorcón para volver al lugar que nunca debiste perder. Para seguir haciendo felices a los béticos. Para mantener vivo el sueño europeo. Para que tu gente se siga sintiendo tremendamente orgullosa de tí. Para que el que no sea tuyo y piense que las imágenes del domingo por la noche son una verdadera locura se convenza de que, simplemente, ser del Betis es distinto.