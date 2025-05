El finalista de la Conference quiere ascender a la Champions

De este Betis hablarán generaciones. Lo saben en Florencia, en Cornellá, en Bialystok, en Pucela, en Montilivi y más allá. Lo supieron en Sevilla y ellos quieren que se enteren hasta ese último confín que es Breslavia. Esas vuestras Molucas heliopolitanas. La escuadra de ... Pellegrini llega a sus cuatro últimos partidos ligueros en calidad de finalista mirando de frente el que podría ser su primer título europeo siempre que sea capaz de batir al Chelsea, ahí es nada. El río Betis de la ilusión está desde hace mucho desbordado, sea en la Luis del Sol o en el balcón de Preferencia, y esto ya no hay quien lo detenga. Lejos de causarle prudencia esa gestión emocional de la euforia a los heliopolitanos, la influencia del saberse mejor es acaso mayor para un plantel que está haciendo de su más fina idea de juego su mayor motivación; de su imponente regularidad una inalterable hoja de ruta. Una un tanto disciplinada que tiene un paso difícil por dar este mismo domingo noche ante Osasuna, que pelea por las opciones europeas que ya tiene garantizadas este Betis. Este Betis se recuerda que ya es matemáticamente de Europa League el curso que viene pero en las cuentas de su ilusión nadie manda: no se conforma con disputar ese torneo, sino que quiere ser parte de la Champions 2025-26. Ése y no otro es el objetivo doméstico de los verdiblancos, que deben vencer hoy teniendo en cuenta además que el Villarreal ganó ayer a última hora su partido ante el Girona (0-1). La distancia en estos momentos del Betis con el Villarreal, quinto en la tabla, y el Athletic, cuarto y que hoy juega en San Mamés ante el Alavés, es de cuatro puntos. El equipo verdiblanco quiere seguir demostrando que está para retos mayores. Nadie como él para exigirse a sí mismo y con ello a todos los demás.

El impacto mediático, deportivo y económico de la conquista de Florencia, pese a toda la hostilidad vivida, en connivencia por la nefasta indiferencia de un organismo incompetente como es la UEFA, que hicieron del sueño pesadilla para muchos de los béticos allí congregados, y ni siquiera ha condenado públicamente los hechos, no ha sido menor. El Betis se ha ganado por derecho propio ser objeto de debate en tertulias a nivel nacional e internacional por tres justas razones: una, porque nadie ha demostrado competir mejor con tanta regularidad, con tanto nivel, bajo la inspirada batuta de estrellas como Isco o Antony, sólo por nombrar a alguno; y la segunda y la tercera son las —dignísimas, añado— eliminaciones de la Champions del Barcelona y del Athletic en la Europa League, con lo cual el cuadro verdiblanco es el único conjunto español que llega vivo a una final europea como la que se le presenta el 29 de este mes. Hasta entonces este club es soberano para en apenas tres semanas llevar con orgullo el nombre de España por Polonia una vez más, y será el único club que tendrá derecho a hacerlo. Luego habrá que idear un plan para minimizar a un gigantesco Chelsea, pero esa harina de momento sigue perteneciendo a otro costal. Hoy, aunque parezca mentira tres días después de aquel jueves de farolillos y goles, toca Osasuna. A quien ya batió este Betis en la primera vuelta que tuvo lugar El Sadar con goles de Vitor Roque y Chimy Ávila (1-2), y a quien espera domeñar el conjunto bético en el penúltimo partido del Viejo Villamarín. Pobre del que no disfrute de cada segundo de esta atmósfera que por más que se tiña de cartujana o se transforme, no será ya igual. Sí distinta. Llegan por cierto los verdiblancos con la baja prolongada de Bellerín, como avanzó este periódico tras la publicación de su parte médico, pero con la recuperación de un Bartra que pidió el relevo por un golpe en la espalda que no ha revestido de gravedad alguna, y que podrá ser convocado. Su lugar en el Artemio Franchi lo ocupó Mendy, quien podría reemplazar a Natan, cuyos esfuerzos viene pagando caro en lo físico, aunque esté citado y ayer se ejercitara con total normalidad con el resto de compañeros. De modo que se espera que Adrián regrese a la portería tras la continuidad de Vieites en Europa, que sea Aitor quien sustituya a Bellerín para darle también oxígeno al mes tan severo que le espera a Sabaly y Perraud tome galones por el flanco izquierdo en detrimento de un Ricardo Rodríguez que sigue funcionando. Pellegrini bien podría optar por el doble pivote de Altimira y Fornals, y luego en la segunda parte darle vuelo a Carvalho, necesitado de rodaje en este mismo sentido, y dar descanso a Cardoso. Jesús Rodríguez está llamado a recuperar el extremo zurdo y Antony sin un rival que le tosa debe ser quien custodie el diestro, quedando la mediapunta para un Lo Celso que actuará de enganche ante Cucho para que Isco espere desde el banquillo por si las cosas se complican en el segundo acto. Posibles alineaciones 35ª jornada de LaLiga EA Sports Real Betis Adrián; Sabaly, Bartra, Mendy, Perraud; Altimira, Carvalho, Jesús Rodríguez, Antony, Isco y Cucho.

Adrián; Sabaly, Bartra, Mendy, Perraud; Altimira, Carvalho, Jesús Rodríguez, Antony, Isco y Cucho. CA Osasuna Sergio Herrera; Abel Bretones, Herrando, Unai García, Boyomo, Areso; Oroz, Torró, Moisés Gómez; Rubén García y Budimir. Osasuna llega con Catena pero sin Moncayola Aterriza en Heliópolis un Osasuna dirigido por Vicente Moreno que vio truncada su positiva racha de resultados merced del propio Villarreal en la última jornada celebrada (4-2). En cuanto a las novedades navarras regresa Catena a la convocatoria tras cumplir sanción y se cae de la misma Moncayola, que progresa dentro del proceso de recuperación de su lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Tratará de fastidiar la comunión que hoy por hoy significa el Betis independientemente del sitio que se mire, si el campo, si el banquillo, si el palco, si la grada, tratando de recuperar el pulso pamplonés la senda del triunfo que se alargó contra el Sevilla (0-1) o el Valladolid (2-3), más allá del triunfo a mediados de abril labrado ante el Girona (2-1) que se unió a sendos empates ante Leganés (1-1) y Athletic (0-0). El madrileño Ortiz Arias, a escena el día que el Betis puede volver a dar un salto clasificatorio significativo en sus aspiraciones por asaltar la plaza Champions. Porque de este Betis hablarán generaciones.

