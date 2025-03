¡Por fin!, gritó la afición

La mayor calidad y la racha de triunfos frente a la historia y el gen competitivo. Betis y Sevilla se veían las caras por enésima vez, con diferentes recursos y sensaciones. Los sevillistas desplegaron una táctica poco vistosa pero audaz. García Pimienta sabe que sus ... jugadores no atesoran la técnica para disputarle el balón a Isco y compañía. Así que les dijo que, cada vez que sacaran de puerta, tocaran los defensas, obligando al Betis a presionar y, así, a estirar sus líneas. Con más espacio, un pelotazo arriba puede convertirse con algo de suerte en una ocasión de peligro. Así llegó el gol de Vargas.

Los visitantes se metieron atrás aún más después del gol, pero el Betis mostró que tiene capacidad para romper una defensa ordenada, a base de combinaciones rápidas y un buen número de jugadores que llegan desde la segunda línea, como Cardoso, autor del empate. El segundo gol, obra de Cucho, fue mérito, por igual, del colombiano y de Isco, que le buscó al hueco, para que el delantero batiera al guardameta sevillista, a punto de finalizar la primera parte. Fue uno de esos goles psicológicos, que llaman. Y la psicología es más importante en un derbi que en cualquier otro partido.

No recuerdo haber observado tanto optimismo en la afición verdiblanca antes de un Betis-Sevilla. Evidentemente, la clasificación liguera era tan dispar como el juego desarrollado por uno y otro equipo. Sin embargo, si el beticismo intuía que el partido caería del lado verdiblanco es porque el equipo desprendía una sensación de autoconfianza atípica en la historia del Betis. En circunstancias normales, el Betis se hubiera hundido tras el gol sevillista. Hubo una época, no muy lejana y, desde luego, persistente a lo largo de la historia, en que los verdiblancos se hubieran contentado con empatar, después de empezar el partido por detrás del marcador. Sin embargo, la autoconfianza lo es todo en el deporte, como en la vida. Y cuando todos confían— entrenador, jugadores, directiva y afición— un equipo con calidad es imparable.

Dicen los sevillistas que cuando los colorados saltan al césped del Villamarín, los jugadores locales sufren una especie de miedo escénico inverso, como si la historia de su eterno rival pesara más que jugar en casa delante de 57.000 aficionados entregados. La afición estaba convencida de que la historia no se iba a repetir en esta ocasión. El Sevilla compitió. Como siempre. No dio nunca el partido por perdido. Como siempre. Y llegó vivo a los últimos minutos. El Betis fue el que rompió con el guion habitual. No se arrugó con el marcador en contra. Y mantuvo la intensidad hasta el final.

Lo bueno de la autoconfianza no es solo que permite remar a contracorriente, sino que tu rival pierde fe en sí mismo. El Sevilla saltó en la segunda parte sin convicción ni rabia. Además, su táctica de esperar atrás para que el Betis viniera a presionar y aumentaran los espacios, con la posibilidad de quebrar las líneas, se esfumó, dado que los verdiblancos no perdieron la cabeza e impusieron la serenidad.

Betis y Sevilla volvieron a verse las caras, 116 años, 1 mes y 16 días desde el primer derbi de la historia. En aquel primer choque, disputado el 14 de febrero de 1909, el Sevilla FC se presentó con su tercer equipo, suficiente para doblegar a su rival —el entonces llamado Sevilla Balompié— por un contundente 4-0. Los balompedistas —como se llamaban entonces los adversarios del Sevilla FC— nacieron con cierto complejo, frente a un equipo con más jugadores y socios, más experiencia y más confianza. Muchas temporadas, muchos partidos, se repitió la historia: en el fútbol no siempre gana el mejor, sino el que se lo cree. Claro que si te lo crees —por fin— y, además, eres mejor, entonces puedes empezar a reescribir la historia.