La fiesta del Betis tras ganar el derbi: decibelios a tope

Corría Antony por la banda para un contragolpe cuando Busquets Ferrer pitó el final del derbi. Y estalló el Villamarín de alegría. La fiesta había comenzado. Los futbolistas corrían alborozados, La grada saltaba y reía, se abrazaban unos a otros. Los conocidos y los desconocidos. El Betis había ganado. Y la megafonía, que fue utilizada durante muchas fases del encuentro, resonó con el «Free from desire» de Gala a todo volumen. Decibelios a tope para que se entere todo el mundo de que son los verdiblancos los que han vencido en el duelo de máxima rivalidad. No lo habían hecho con Pellegrini en LaLiga. Es que desde Quique Setién no lo hacía con aquel gol de Joaquín en septiembre de 2018.

Y la fiesta empezó en el Gol Sur. Hasta allí fueron los futbolistas a agradecerle el apoyo al pulmón de la grada de animación. Los cánticos eran constantes. Todo el mundo en sus sitios celebrando con las banderas que había dado el club. «Betis alé», «Sevilla es verdiblanca» y otras letras recordando al eterno rival. Lo clásico.

Todos estaban en la fiesta al máximo. Saltaba Llorente, corría Chimy, se volvía loco Antony, Adrián repartía abrazos, Aitor estaba tan intenso como en el campo, Johnny se veía grande. Y así todos. Unidos, como el Betis demandaba y como el beticismo sabe y quiere.

Y el broche final fue el cántico del himno a capella todos juntos. Un momento hermoso con los futbolistas después de haber dado la vuelta al estadio y mirando a Gol Sur abrazados. Una fiesta con letra de la historia y mirando a la Champions.

