El fichaje de Antony provoca que Pablo García busque otro hábitat

El canterano arranca la temporada como extremo, lugar habitual de Antony

Pablo García: «Si me llaman para el Mundial, le preguntaré a Pellegrini»

Pablo García, ante Tenaglia, en el Betis - Alavés jugado en la Cartuja
Juan Arbide

Los tiempos futbolísticos de Pablo García van a bastante velocidad. Sirva de ejemplo lo ocurrido en los últimos meses. Pretemporada con el primer equipo del Betis, minutos en las cuatro jornadas iniciales de LaLiga, con una titularidad incluida y convocatoria con la selección ... española sub 21. El fútbol del canterano no ha pasado ni mucho menos desapercibido. Rapidez, verticalidad y búsqueda de la portería contraria. Partiendo principalmente desde el costado derecho, posición en la que habitualmente suele jugar un referente del equipo bético, Antony.

