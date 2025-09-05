El fichaje de Antony provoca que Pablo García busque otro hábitat

Los tiempos futbolísticos de Pablo García van a bastante velocidad. Sirva de ejemplo lo ocurrido en los últimos meses. Pretemporada con el primer equipo del Betis, minutos en las cuatro jornadas iniciales de LaLiga, con una titularidad incluida y convocatoria con la selección ... española sub 21. El fútbol del canterano no ha pasado ni mucho menos desapercibido. Rapidez, verticalidad y búsqueda de la portería contraria. Partiendo principalmente desde el costado derecho, posición en la que habitualmente suele jugar un referente del equipo bético, Antony.

La vuelta del futbolista brasileño genera, entre otras circunstancias, que el canterano tenga que buscar su propio espacio en el esquema de Manuel Pellegrini. Precisamente el entrenador bético se refirió la semana pasada a las distintas opciones que ofrece Pablo García en el terreno de juego. «Es un jugador joven que ha tenido mucha trascendencia mediática. Sabe que tiene que mejorar en todas sus prestaciones. Tiene muchas condiciones. Le pega muy bien el balón pero también hay que tener tranquilidad para terminar bien las jugadas. Puede jugar en ambas bandas exactamente igual. Juega por derecha, tiene pie cambiado, mejor remate. Si juega por la izquierda tiene menos remate frontal pero mejores centros con su pierna. No creo que sea un problema de ubicación», dijo Pellegrini 24 horas antes del partido en la Cartuja ante el Athletic.

Precisamente en dicho encuentro fue titular Pablo García. De sus botas salieron dos claras ocasiones del equipo verdiblanco en el primer tiempo cuando el marcador estaba 0-0. El futbolista sevillano no encontró portería por muy poco y a pesar de todo se convirtió en destacado del equipo verdiblanco a pesar de la derrota posterior. El canterano fue sustituido por Bakambu a falta de menos de 20 minutos para el 90.

Oportunidades

Aitor, titular habitual en la posición de extremo, sufrió una lesión muscular en el segundo tiempo del Celta-Betis y fue sustituido por Pablo García. Cuatro días después, con Aitor descartado por la lesión, llegó la primera titularidad de la temporada para el futbolista sevillano. Días antes, en el Betis-Alavés, Pablo García aportó velocidad y verticalidad en el segundo tiempo cuando sustituyó a Riquelme, titular en aquella jornada en el costado zurdo del once verdiblanco. Pablo García tuvo dos oportunidades cuando el marcador ya estaba 1-0. Primero, un lanzamiento potente con el pie izquierdo desde la frontal encontró respuesta en el despeje de Sivera. En el tiempo de prolongación, un remate dentro del área, en este caso con el pie derecho, se marchó fuera por muy poco.

Queda por ver cómo será la evolución del canterano en el resto del curso. De momento, a la espera de incorporarse de nuevo al equipo bético, la atención está en la selección española sub 21. Pablo García, al igual que el también canterano verdiblanco Ángel Ortiz, se han entrenado estos días junto al resto de convocados. Hoy, ante Chipre, partido en la fase de clasificación para el Europeo de la categoría que se celebrará en 2027.