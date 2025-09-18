La Federación y LaLiga sí cambian el horario del Betis Deportivo por las altas temperaturas

El encuentro entre el Betis Deportivo y el Atlético Madrileño, correspondiente a la cuarta jornada de la Primera Federación Versus e-Learning, se disputará finalmente este sábado 20 de septiembre a partir de las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, después de que la Federación Española y LaLiga, que gestiona el operador televisivo, hayan atendido la petición del Betis de adelantar el partido debido a las altas temperaturas que se esperan en la capital hispalense.

En un principio, el duelo entre ambos filiales estaba previsto que se disputara a las 14:00 horas, cuando en Sevilla se espera una temperatura superior a los 33º y que iría incrementándose por encima de los 35º antes de la finalización del encuentro. Con el adelanto de dos horas, se espera que el duelo comience por debajo de los 30º, lo que ayudará a los futbolistas y a los espectadores.

Según el Artículo 31 de las Normas Reguladoras y Bases de Competición del Campeonato Nacional de Liga de Primera Federación de la temporada 2025-26, «los horarios serán determinados por el Departamento de Competiciones de la RFEF, a propuesta del operador televisivo, según el procedimiento de publicación que se acuerde entre ambos previa información a los clubes». Finalmente, y debido a esas altas temperaturas que se vienen registrando en Sevilla, los organismos han aceptado ese adelanto para proteger la salud de todos los intervinientes.

Precisamente, esta semana se produjo un cruce de declaraciones entre el futbolista bético Héctor Bellerín y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, debido a las condiciones climatológicas, tanto de temperatura como de humedad, en las que se disputó el duelo del pasado fin de semana entre el Betis y el Levante. «Mis palabras no fueron un berrinche, fueron una reivindicación de la seguridad y el bienestar de todos los que formamos parte en un partido de fútbol: jugadores, staff, trabajadores y aficionados», escribió el lateral verdiblanco.

Ahora, esa petición sí ha sido atendida para el partido de filiales, en el que los abonados y socios 'Soy Bético' podrán acceder gratuitamente al partido, además de poder adquirir dos entradas para acompañantes no socios a un precio de 5 euros. El público general podrá comprar su entrada a 15€ (más gastos de gestión), según informó el club bético.

