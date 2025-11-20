El exbético Feddal, nuevo entrenador de la AD San José de La Rinconada

Zou Feddal, exjugador del Real Betis, ha sido anunciado como el nuevo entrenador de la Agrupación Deportiva San José, de La Rinconada, que milita en Primera Andaluza. Tras la marcha de Juan Carlos Menudo, el internacional marroquí se hace cargo del club cañamero. ... Feddal reside en Sevilla desde que colgó las botas como profesional en agosto de 2024 y su anterior experiencia fue estar de ayudante de Diego Tristán en el Inter de Sevilla la temporada pasada.

Feddal, de 36 años, jugó como futbolista en el Vilajuïga, Terrasa, Teruel, San Roque de Lepe, Espanyol B, FUS Rabat, Parma, Palermo y Siena hasta que regresó a España en las filas del Levante. Luego jugó en el Alavés y posteriormente, en la temporada 2017-18 fue contratado por el Betis, donde estuvo hasta 2020 disputando 68 encuentros oficiales en los que anotó cinco goles, entre ellos uno muy recordado en el 3-5 en el derbi en Nervión.

El Betis le traspasó en 2020 al Sporting de Portugal, donde permaneció dos temporadas Ruben Amorim, actual entrenador del Manchester United. Posteriormente acabó su carrera jugando en el Valladolid y en el Alanyaspor de Turquía, donde rescincidió en 2023 y colgó las botas. Fue internacional absoluto con Marruecos en 26 ocasiones. Esta campaña fue anunciado como técnico del Sanluqueño de Liga Nacional Juvenil pero no llegó a comenzar la temporada. Feddal se estrenará como técnico cañamero en el Municipal de Los Caños, en Torreblanca, el domingo a las 12.00 horas.

«Buenas a todos cañameros. Soy Zou Feddal, nuevo entrenador de la AD San José. Agradezco a la directiva y a la dirección deportiva que confíen en mí. Tengo ilusión por poderme unir a este club, con un proyecto ilusionante. Espero poder veros pronto por el Felipe del Valle. ¡Y a reventar!«, decía el nuevo técnico del club de San José.

🗣️ El mister tiene algunas palabras para ustedes cañameros.



¡¡¡Que ganas!!!#elsentirdeunbarrio41300 pic.twitter.com/dIdZLt5LgG — Agrupación Deportiva San José (@ADSJoseOficial) November 19, 2025

José Alejandro Hurtado, 'Mimi', presidente de la AD San José señalaba que «queríamos un entrenador que no estuviera en la rueda de técnicos de la Primera Andaluza, porque no queríamos a nadie a quien los jugadores conocieran. Feddal es el perfil de entrenador que queremos, joven, con ambición y con una trayectoria futbolística que lo respalde. Desde el primer momento, lo vi súper ilusionado, con ganas de demostrar cosas para seguir creciendo como técnico y sabedor de que un ascenso con el San José lo pondrá en el escaparate. La experiencia se centra en sus vivencias dentro de un vestuario profesional, con diferentes compañeros y entrenadores, después de haber jugado en numerosos equipos de varios países, y esa experiencia vital, esa trayectoria, es la que queremos que transmita al vestuario para convertirse en el líder del equipo desde el banquillo».