Más de una docena de investigados por la trama corrupta en la Diputación de Almería

El exbético Feddal, nuevo entrenador de la AD San José de La Rinconada

El que fuera jugador verdiblanco, de 36 años, se incorpora al club cañamero de Primera Andaluza

El Betis y el problema de los goles encajados en las segundas jugadas

El anuncio de Feddal como nuevo entrenador de la AD San José
Zou Feddal, exjugador del Real Betis, ha sido anunciado como el nuevo entrenador de la Agrupación Deportiva San José, de La Rinconada, que milita en Primera Andaluza. Tras la marcha de Juan Carlos Menudo, el internacional marroquí se hace cargo del club cañamero. ... Feddal reside en Sevilla desde que colgó las botas como profesional en agosto de 2024 y su anterior experiencia fue estar de ayudante de Diego Tristán en el Inter de Sevilla la temporada pasada.

