Faltó condimento en la primera parte

Estaba cantado: Pellegrini dejaría descansar a sus jugadores más determinantes. Isco, Antony, Fornals, Johnny, ninguno saltó al césped de inicio. Lo que no estaba tan claro es que el juego se resintiera tanto. La medular, formada por William y Altimira, tiene ... escaso rodaje y poca compenetración. Por delante de ellos, Lo Celso desmintió a los que dicen que juega mejor cuando no está Isco con él en el campo. Sin el malagueño, Giovani toma el mando, pero el argentino necesita jugadores de calidad con los que asociarse. William Carvalho la tiene, pero no es futbolista de combinaciones vertiginosas precisamente. Así las cosas, el Betis tuvo que recurrir a las bandas para abrir la defensa rojilla. El propio Aitor Ruibal, que jugó de lateral, llevó peligro en varias incorporaciones ofensivas. Cucho peleó, pero tampoco le llegaron balones en condiciones.

En la primera parte, el Betis estuvo definitivamente espeso en su juego; soso, diríamos. Faltó la sal y pimienta que otras veces ha puesto Jesús Rodríguez, que ha bajado notablemente su rendimiento en las últimas semanas: ya no le resulta fácil regatear a su contrario. El Betis «está de dulce», sin duda, pero contra Osasuna saltó al césped un equipo falto de condimento. Los verdiblancos intentaron cocer las jugadas a fuego lento, como siempre, pero faltó precisión e inventiva. Osasuna no solo puso lo que se esperaba de un equipo rocoso y contundente, sino que llevó mucho peligro en infinidad de balones colgados al área y, sobre todo, en las diabluras de Bryan Zaragoza, el jugador con más desparpajo del equipo visitante. El extremo malagueño se ha perdido gran parte de la temporada por lesión, pero, una vez recuperado, recordó a la parroquia verdiblanca porque se fijó en él el Bayern de Múnich. El fútbol es un deporte de equipo, claro, pero son los futbolistas diferentes los que provocan que la balanza caiga de un lado u otro. Me lo decía Diego Tristán, exfutbolista del Mallorca y el Depor, entre otros: «Fíjate, siempre que hay gol es porque alguien ha hecho algo que nadie esperaba». El Betis fue demasiado previsible durante la primera parte. Y así, Pellegrini mandó a calentar a Isco en el descanso. El de Arroyo de la Miel sustituyó a Lo Celso. En el minuto 55, Jesús cedió el puesto a Antony, y Carvalho a Fornals. Solo entonces, el Betis recobró brío y el partido subió de revoluciones. Fornals tuvo el gol en sus botas en el minuto 61, pero su fuerte disparo se fue fuera por poco. Cinco minutos más tarde, Isco sirvió, de sutil rosca, un balón soberbio al área para que Cucho rematara a puerta. El Betis sufre de Iscodependencia. Cada vez que falta el 22, baja la capacidad creativa de los verdiblancos. Con Isco, el Betis tomó el mando del partido en la segunda parte. La espesura dio paso a la fluidez. Cuando más dominaba el Betis, llegó el gol de Budimir, en el minuto 74. Pellegrini añadió más picante —Pablo García— y estabilidad: Cardoso. Los verdiblancos metieron al rival en su área y las ocasiones se sucedieron, pero el marcador no se movió. Es más: Osasuna a punto estuvo de llevarse los tres puntos a la contra. Como la buena gastronomía, el fútbol tiene mucho de saber combinar creativa y armónicamente los diferentes ingredientes, para crear un plato que deleite. Hay jugadores, como Carvalho, que es como esa harina que espesa la salsa, mientras que otros, como Antony, aportarán el toque exótico preciso, para que el plato resulte original. En el Betis, como en todos los equipos y en todas las recetas, se pueden restar algunos ingredientes y sumar otros. Pero algunos futbolistas son tan indispensables como el aceite de oliva en la dieta mediterránea, la sal en una ensalada y el azúcar en una tarta.

