Fajardo, al ser preguntado por Mandragora: «No me he quedado con la espinita por no traer a algún jugador»

Después de un gran mercado de fichajes en el que el Real Betis pudo cumplir el sueño de sus aficionados de traer de vuelta a Antony, además de otros perfiles que andaba buscando el club como Amrabat o Valentín Gómez, hay béticos ... que siguen pensando en jugadores que sonaron mucho durante el verano, pero que no pudieron concretarse sus llegadas.

De esto y más temas ha hablado Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, en un entrevista concedida a 'Informe Morrocotudo', un podcast de Ismael Medina y Antonio Caamaño. Preguntado por Rolando Mandragora, pivote italiano de la Fiorentina, Fajardo ha optado por no hablar de nombres propios: «Cuando detecto en una negociación que un jugador o su entorno no están dando el 200% para venir al Betis, rápidamente pierdo el encanto como director deportivo. No me he quedado con la espinita en este mercado por no traer a algún jugador», declaró el director deportivo verdiblanco.

Seguramente, el mediocentro transalpino de 28 años dejó buenas sensaciones en la dirección deportiva heliopolitana tras el duelo que tuvieron en las semifinales de la Conference League de la temporada pasada. Completó ambos partidos, dando una asistencia en el partido de vuelta. A pesar de ello, el Betis descartó su fichaje tras las incorporaciones de futbolistas de características similares como Nelson Deossa y Sofyan Amrabat.