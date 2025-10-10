Suscríbete a
+Palmera

Fajardo, al ser preguntado por Mandragora: «No me he quedado con la espinita por no traer a algún jugador»

El director deportivo bético explica por qué algunas operaciones no cuajaron en el pasado mercado de fichajes

Fajardo y el futuro de Pellegrini: «Las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad»

Manu Fajardo, en la ciudad deportiva del Real Betis
Manu Fajardo, en la ciudad deportiva del Real Betis Juan flores mulero

Fede Tozzo

Después de un gran mercado de fichajes en el que el Real Betis pudo cumplir el sueño de sus aficionados de traer de vuelta a Antony, además de otros perfiles que andaba buscando el club como Amrabat o Valentín Gómez, hay béticos ... que siguen pensando en jugadores que sonaron mucho durante el verano, pero que no pudieron concretarse sus llegadas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Palmera
Descarga la app