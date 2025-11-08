Fajardo: «Humildemente creo que no estamos en nuestro prime; Antony y Abde pueden mejorar y esperamos a Isco»

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, está satisfecho con la temporada que está desarrollando el conjunto verdiblanco pero aspira a más y se muestra ambicioso con los objetivos que tiene al alcance el grupo de Manuel Pellegrini. El responsable de la planificación ... heliopolitana era entrevistado en la Cadena Ser de Valencia antes del encuentro de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports que se disputará en Mestalla este domingo.

Ahí hablaba brevemente de cómo ve al equipo bético. «Llegamos a Mestalla en buen momento. Humildemente creo que no estamos en nuestro prime. Abde y Antony pueden mejorar, esperamos a Isco...«, señalaba Fajardo.

Sobre el Valencia - Betis, Fajardo opinaba que «creo que el Valencia conseguirá los resultados. No le veo pasando apuros para estar en Primera el año que viene. Necesita confianza. Carlos Corberán ya demostró el año pasado su capacidad«.

«Espero que al Valencia le vaya lo mejor posible a partir del domingo. Por historia y afición lo merecen. Las dinámicas negativas son jodidas y dentro hay grandes profesionales», afirmaba el director deportivo bético.

Además, se le preguntaba por el Levante, club en el que tuvo una etapa profesional anterior. «Honestamente no creo que el Levante pase apuros para mantenerse. Es el club que me dio la oportunidad de trabajar en la élite. La considero mi casa y la quiero mucho'«, decía.