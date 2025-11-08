Suscríbete a
Juanma Moreno, presidente del PP-A: «Somos inconformistas y queremos seguir transformando Andalucía»
En directo
Procesión extraordinaria de la Hermandad del Museo, en directo

Fajardo: «Humildemente creo que no estamos en nuestro prime; Antony y Abde pueden mejorar y esperamos a Isco»

El director deportivo bético elogia al Valencia en la previa del encuentro liguero en Mestalla

Alineaciones probables del Valencia - Betis de LaLiga EA Sports 2025-2026: onces y banquillo de suplentes

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis
Mateo González

Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, está satisfecho con la temporada que está desarrollando el conjunto verdiblanco pero aspira a más y se muestra ambicioso con los objetivos que tiene al alcance el grupo de Manuel Pellegrini. El responsable de la planificación ... heliopolitana era entrevistado en la Cadena Ser de Valencia antes del encuentro de la duodécima jornada de LaLiga EA Sports que se disputará en Mestalla este domingo.

