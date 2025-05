Manu Fajardo le cierra la puerta a Guido Rodríguez: «No contemplamos incorporar a un mediocentro»

Ángel Haro, presidente del Real Betis, y Manu Fajardo, director deportivo, acompañaron este lunes a Adrián San Miguel en su presentación como nuevo jugador del cuadro verdiblanco. Ambos contestaron a las preguntas formuladas por los medios de comunicación congregados en la ciudad deportiva bética.

Fue cuestionado el director deportivo por el perfil de delantero que podrían incorporar teniendo en cuenta que tanto Willian José como Borja Iglesias ya se han marchado del club. «Trabajamos en distintos escenarios. No nos cerramos a nada. El mercado nos dará nuestro lugar», comentaba de forma evasiva. Igualmente, otra demarcación que necesita ser reformulada es la de lateral izquierdo, en la que únicamente cuenta Pellegrini por el momento con Romain Perraud. «Trabajamos en distintos frentes. Estamos contentos con Romain. Esperamos que a medio plazo podamos acometer alguna incorporación aunque igualmente estamos contentos con los canteranos que pueden jugar en esa demarcación», indicaba al respecto Fajardo que era tajante con la situación de Rodri: «No ha recibidoi el Betis ninguna propuesta por el jugador. El día que los agentes nos presenten una oferta que sea buena para todos, estaremos encantados de atenderlos».

Pese a que han surgido algunos rumores en los últimos días, quiso aclarar Fajardo que con James Rodríguez «no hay nada de ese perfil de jugador actualmente». El colombiano es agente libre, como Guido Rodríguez, un futbolista al que cerró -por el momento- la puerta: «Con Guido se viene hablando mucho de que hay negociaciones abiertas, de que mantenemos comunicación con su agente... Lo que hay es una relación magnífica, de respeto por ambas partes. Lo ha dado todo aquí. A día de hoy entendemos que es un jugador sin equipo y en nuestra planificación más inmediata no contemplamos incorporar a un mediocentro».

Celebró también Fajardo que la recuperación de Isco vaya «según lo previsto». «Vamos en tiempo, no tenemos ningún tipo de prisa, conocemos este tipo de lesiones. No queremos recaídas», agregaba.

Igualmente desveló que existen posibilidades de que Juanmi permanezca en el equipo. «Tiene contrato en vigor, ha sido muy importante, se ha incorporado con ganas e ilusión y a día de hoy no hay caso Juanmi», señalaba.

Por su parte, Ángel Haro al ser preguntado por el acuerdo entre Valles y el Betis comunicado por Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, señaló lo siguiente: «Es un jugador con contrato en vigor y lo respetamos. No puedo entrar en las declaraciones del presidente de Las Palmas». También se pronunció el presidente sobre el futuro del equipo de baloncesto. «Tenemos una reunión en breve para decidir qué hacer. Nuestra idea es que haya baloncesto en Sevilla, pero sin apoyo de las administraciones públicas es difícil, y no han ayudado o no lo suficiente. Ayudaremos como patrocinadores, pero no podemos aguantar la carga que supone el baloncesto sin la ayuda de las administraciones públicas que sí hay en otras ciudades», señalaba.

