Fajardo y el futuro de Pellegrini: «Las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad»

El director deportivo del Betis asegura que «Manuel afronta todos los días, todos los partidos, con la máxima ilusión, con el máximo compromiso y ahí poco puedo objetar»

La visita de Fajardo al entrenamiento del Betis, que contó con novedades de la cantera

Manu Fajardo, en su entrevista con Ismael Medina y Antonio Caamaño para 'Informe Morrocotudo'
Fran Montes de Oca

El Real Betis atraviesa el parón en un momento dulce para el club y su hinchada. Eso sí, la incertidumbre sobre el futuro del entrenador y arquitecto de los éxitos presentes, Manuel Pellegrini, no se evapora por mucho que las cosas marchen a ... pedir de boca en la casa verdiblanca. La extensión de su contrato sigue en el aire y no es un tema que se vaya a cerrar pronto, a tenor de los movimientos de las partes.

