Fajardo y el futuro de Pellegrini: «Las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad»

El Real Betis atraviesa el parón en un momento dulce para el club y su hinchada. Eso sí, la incertidumbre sobre el futuro del entrenador y arquitecto de los éxitos presentes, Manuel Pellegrini, no se evapora por mucho que las cosas marchen a ... pedir de boca en la casa verdiblanca. La extensión de su contrato sigue en el aire y no es un tema que se vaya a cerrar pronto, a tenor de los movimientos de las partes.

A poco más de ocho meses de la expiración de su vínculo con el Real Betis, no hay avances para renovar a Pellegrini, que cumple su sexta campaña al frente del equipo. Manu Fajardo, director deportivo de la entidad, abordó este jueves la cuestión en 'Informe Morrocotudo', con Ismael Medina y Antonio Caamaño. Fajardo asegura que no le inquieta el impasse sobre la continuidad del técnico.

«Entiendo a los medios de comunicación cuando son reiterativos preguntando por una situación de actualidad, porque también vosotros ejercéis vuestros trabajos y sois parte importante de esta industria. Pero creo que las finalizaciones de contrato hay que tomarlas con naturalidad. En el Betis es Manuel, en el Athletic Club es Ernesto Valverde, en el Rayo Vallecano Iñigo Pérez. Son cuestiones del día a día, que hay que tratarlas de forma interna con muchísimo respeto, pero creo que hay que darles naturalidad y para nada me incomodan o me ponen nervioso», explicó Fajardo.

El director deportivo no escatimó en elogios para Pellegrini, destacando como su mayor cualidad su «capacidad para gestionar el vestuario». Resaltó, además, la notable vitalidad del técnico, a pesar de ser uno de los entrenadores más veteranos y experimentados del mapa futbolístico internacional. «En temporadas anteriores, en otros clubes, he trabajado con entrenadores más jóvenes, quizás de la nueva generación y no diferencio esa energía o esa ilusión en el día a día de Manuel respecto a ellos. Manuel creo que afronta todos los días de todos los partidos con la máxima ilusión, con el máximo compromiso y ahí poco puedo objetar, sólo poner en valor el trabajo que lleva a cabo», aseguró.

Finalmente, Fajardo dejó claro que, en su momento, ejercerá su rol de director deportivo y ofrecerá en el club su postura sobre la permanencia del chileno. «Cuando llegue el momento, no sólo con Manuel, sino para tomar cualquier decisión que es importante para el devenir de la entidad, desde el rol que represento como director deportivo tengo que dar mi opinión al respecto», concretaba Fajardo.