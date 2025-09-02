Fajardo y la elección de Amrabat: «Nos llegó información de que no estaba bien»

Manuel Fajardo, director deportivo del Betis, ha hecho su pertinente balance del mercado de fichajes, el cual terminó coronando con Antony y Amrabat. El fichaje del marroquí ha conllevado cierto morbo, al ser uno de los objetivos del Sevilla este verano.

Cuestionado por este fichaje, Fajardo ha aclarado que es un movimiento que surgió y quisieron aprovecharlo: «El mercado es cambiante. El éxito de la incorporación de Amrabat es controlar a jugadores que por diversas circunstancias pueden estar devaluados. Nos llegó información de que la cosa no estaba bien en el Fenerbahçe. Cuando estás en el mercado, controlas información y si a eso se le une que el Betis tiene credibilidad, así se fragua la opción de Amrabat«.

Para el director deportivo, «la intención era conformar un mediocampo con distintos perfiles. Siempre fue una prioridad. Tenemos la suerte de contar con una dirección deportiva de primer nivel. A Amrabat lo teníamos controlado desde hace mucho tiempo. Lo hemos conseguido y estamos satisfechos. Todas las plantillas son mejorables. Estamos súper satisfechos y ahora el cuerpo técnico tiene la máxima responsabilidad de sacar el máximo rendimiento«.

Además, Fajardo ha reconocido que otra de las opciones que se contemplaron fue la de Guido Rodríguez: «Manejamos información de mercado, jugador que por distintas cuestiones no se ha terminado de adaptar a la Premier, en Inglaterra si algo le sobra a los clubes es dinero. Invierten e invierten cada verano. Fue una posibilidad que había y que se valoró, pero por el costo económico tampoco nos daba para dar ese paso al frente y como teníamos alternativas de un nivel igual o superior optamos por Amrabat».

En otro orden de cosas, el director deportivo bético se ha mostrado satisfecho con el trabajo de este verano, aunque «todas las plantillas son mejorables». Y ha puesto en valor el trabajo que se ha hecho «con las dificultades económicas, que cada vez hay más sobre todo en LaLiga. E talento cada vez emigra más a la Premier o Italia, pero el de ligas secundarias también llega a España».

«Antony no era feliz y los contextos son importantes»

Cuestionado por la renovación de Manuel Pellegrini, Fajardo ha asegurado que «mantengo una muy buena relación con él. Lo que a mí me transmite es satisfacción y agradecimiento por el esfuerzo del club».

Por último, el dirigente bético puso en valor el trabajo que se ha hecho desde el club para traer a Antony y ha querido destacar que «en el mundo del fútbol lo más importante son los contextos»: «Antony no era feliz en Mánchester y no se adaptó. El Betis se desvive por y para el jugador y su familia, y eso hace que vengan jugadores como él, Deossa, Amrabat…».

«No me sorprende lo que es el Betis. Tengo la gran suerte de sentir esto desde siempre. Si algo caracteriza a la afición es que en el momento que le den algo, se vuelcan», ha concluido.