Fajardo conduce la revolución del Betis

En la plantilla verdiblanca sólo queda un futbolista, Aitor, desde su llegada en 2023 como secretario técnico con Planes, primero, y director deportivo después

Manu Fajardo conduce el coche en el que el Betis recogió a Antony del aeropuerto el día 1 de septiembre antes del cierre del mercado de fichajes
Manu Fajardo ha sido uno de los nombres del verano en el Real Betis. El director deportivo del conjunto heliopolitano se ha ganado un puesto de protagonismo junto a Ángel Haro, José Miguel López Catalán, Ramón Alarcón y Manuel Pellegrini. Su trabajo ... ha dado frutos con la conformación de una plantilla competitiva para las tres competiciones que afrontará el equipo esta temporada, ajustándose a las necesidades económicas y las exigencias deportivas. El sevillano, de 40 años, ha dado un paso adelante en su determinación y el club ha confiado en su criterio y el del equipo que compone con Álvaro Ladrón de Guevara y el resto de colaboradores de la secretaría técnica. Y de ello queda un dato muy revelador: desde la llegada de Fajardo, junto a Planes, en mayo de 2023 de la plantilla del Betis de entonces sólo queda Aitor.

