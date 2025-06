Fajardo lo tiene claro con Borja Iglesias: «El Betis no va a regalar jugadores»

Borja Iglesias ha vuelto a sonreír en el Celta de Vigo. Así lo ha declarado el jugador y el conjunto gallego ya ha mostrado su disposición a fichar al delantero, que aún es propiedad del Betis. El mercado de verano aún no ha arrancado de forma oficial, pero uno de los puntos calientes para el Betis es, sin duda, el futuro del delantero, que quiere seguir en el Celta. No obstante, el Betis es consciente de que puede hacer caja con él y no lo piensa regalar.

Así de claro ha sido Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco, durante la presentación de Álvaro Valles este viernes: «Viene de hacer una gran temporada, con once goles, el club que esté interesado en sus servicios y si su voluntad es salir, tendrán que sentarse con el Betis. No vamos a regalar al jugador».

Además, Fajardo insistió en que «Borja tiene contrato con nosotros. Se incorporará a la pretemporada, como cualquier compañero». El mismo discurso mantuvo sobre la situación de otro bético, William Carvalho: «¿William? Tiene contrato con el Real Betis. Viene de pasar por momentos duros, con una lesión de gravedad. Nos sentaremos con él y ya valoraremos cuál es la mejor opción para todas las partes».

Los ingresos del Celta

Por su parte, el Celta de Vigo espera recibir un ingreso muy cuantioso por el traspase de Carl Starfelt al Como 1907 de Cesc Fábregas. El Celta pagó cinco millones y medio por su contratación y le restan dos años de contrato, por lo que el movimiento no sorprendería a nadie. En Balaídos se espera un ingreso de al menos diez millones de euros.