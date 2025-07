Fajardo analiza la complejidad de fichar a Antony: «Tenemos alternativas; nos ceñimos a un presupuesto»

Cinco incorporaciones ha firmado el Betis en lo que va de mercado veraniego de fichajes. Cuando queda algo menos de un mes para el comienzo oficial de la temporada, el director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo, ha hecho balance de la situación de la plantilla: «Estamos tranquilos, llevamos un ritmo bueno y queremos cumplir el timing marcado«. Y es que el posible fichaje de Antony tiene en vilo a la parroquia verdiblanca, además de a los dirigentes por lo que supone en lo económico tratar de firmar al brasileño.

«Trabajamos con distintas alternativas, nos ceñimos al presupuesto, amortización y salario. Nuestra responsabilidad es estar preparado y tenemos alternativas», respondía Fajardo en cuando a la complejidad de firmar al extremo del Manchester United. El propio Ángel Haro redundaba su mensaje en ese mismo sentido: «Tiene que entrar en nuestros parámetros, una compra depende del precio».

«Más factible es una cesión, por lo que Manchester puede requerir. Pone de manifiesto la dificultad que tiene traerlo, si no acaba llegando que no se vea como un fracaso. Un jugador de esa calidad y esa remuneración esté en nuestras filas, es complicado», añadía el mandatario.

La constante búsqueda del mediocentro

Con el asunto Ceballos coleando durante toda la rueda de prensa, el director deportivo del Betis se centró en repasar cómo están los movimientos en cuanto a esa posición de mediocentro que el club busca sin descanso: «La idea de planificación de tener cinco. Pablo es versátil y puede jugar ahí. Tenemos una cantera con jugadores que tienen impacto inmediato. Queremos una plantilla equilibrada para las tres competiciones. No nos vamos a precipitar, cuando llegue el momento de posicionarnos haremos esa incorporación. Sí tenemos claro los perfiles que queremos».

También valoró la posición de delantero, donde debe salir Borja Iglesias: «Trabajamos con alternativas en la posición de ataque, nos estamos moviendo en un segundo plano. Si se presenta una oportunidad que mejora, vamos a ir por ella». En cuanto a la situación del gallego, todo está a expensas del Celta. «No me gusta hablar de clubes, está teniendo interés en el mercado de clubes nacionales e internacionales. Viene de hacer once goles. El Betis no regala a ninguno de sus jugadores y a Borja mucho menos. Está entrenado como uno más y el que quiera tendrá que negociar con el Betis», dijo.

Los últimos fichajes

Por último, Manu Fajardo dedicó unas palabras a los últimos fichajes del Betis. Uno que ya está en Sevilla entrenando es Gonzalo Petit. «El fichaje de Gonzalo es un motivo de alegría para nosotros, hemos sabido anticipar en un mercado con competitividad. Que esté aquí es mérito de la dirección deportiva, del sacrificio que hacen de muchos kilómetros cada fin de semana. Nos llena de ilusión, tiene mucho presente y futuro. Tiene la oportunidad de demostrar que está capacitado y sobre la marcha iremos tomando las decisiones». También explicó cómo está la contratación del argentino Valentín Gómez: «Faltan los últimos flecos, si todo marcha según lo previsto, estaremos aquí. Hasta que todo no esté documentado no se puede dar por hecho».