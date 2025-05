Fabián, sobre el Betis: «Para mí será casi igual de importante su victoria que la nuestra»

Un bético que salvo que haga malabares no estará en Breslavia. No físicamente, pero sí que andará mentalmente. Porque en la gran final europea de la historia del Betis no estarán todos los que son, pero sí serán todos los que están. Fabián Ruiz continúa erigiéndose en el PSG como uno de los futbolistas españoles de mayor nivel en España y es bético de cuna, algo que confiesa irremediable. De ahí que el sevillano se haya acordado sin cesar de la gran final que el equipo que lo aupó tendrá el miércoles 28 de mayo frente al Chelsea, donde los verdiblancos buscarán conseguir su primera Conference. Fabián jugará tres días después la gran cita del mundo que es la final de la Champions ante el Inter en el Allianz Arena de Múnich pero en su corazón manda el que manda.

Fue el mediocampista de Los Palacios el autor de un golazo sensacional frente al Arsenal en las semifinales que ya complicó en demasía el avance de los Gunners. Sintiéndose pieza importante en la escuadra de Luis Enrique, ha querido valorar Fabián el sentimiento de pertenencia que le une para siempre al Betis en una entrevista concedida a Teledeporte, donde a las primeras de cambio no ha ocultado su afición al escudo que le dio la oportunidad de alcanzar la elite, dando señas del estado de nerviosismo que le invade estos días como a cualquier bético de a pie.

«Todo el mundo sabe lo bético que soy. Igual que para nosotros, para el Betis puede ser histórico conseguir un título europeo«, se refería el palaciego, no sin afirmar su seguimiento y la importancia que le da a este encuentro pese a que no lo vaya a jugar él: «Lo veo cada partido, lo apoyo. Para mí será casi igual de importante que esa victoria de ellos que la nuestra», advertía Fabián, con una sonrisa de la que siempre se ha dicho que es el espejo del alma. También sus ojos brillan cuando habla del Betis ante las cámaras.

Sabe Fabián que los de Pellegrini estarán bien representados en Polonia por miles de béticos allí congregados, pero sin temor a equívoco no sobrarán gargantas en Breslavia o en la capital de Francia desde la que sumará la suya: «Estaré animándolos ese día 28 como un aficionado más, como casi un jugador más, y les deseo la mejor suerte del mundo que seguro que hará un gran partido», comentaba en ese mismo sentido el centrocampista, que se enfrentará por otro lado al Inter que apeó en semifinales al Barcelona, verdugo de los verdiblancos en Copa del Rey, y espera correr la misma suerte que él mismo desea para los verdiblancos.