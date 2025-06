Fabián Ruiz, un bético de Champions

El PSG de Luis Enrique se impuso con autoridad al Inter (5-0) en la final de la Champions League, que tuvo lugar el pasado sábado. El técnico español contó en su once inicial con Fabián Ruiz, uno de los canteranos del Real Betis que más éxitos deportivos está cosechando a lo largo de su carrera como futbolista. El mediapunta del Paris Saint-Germain admitió que se ve como «un afortunado» tras conquistar la Liga de Campeones 2024-25 y «estar consiguiendo todos estos títulos», en alusión a otros éxitos recientes con la selección nacional bajo las órdenes de Luis de la Fuente, y mirando ya hacia la próxima Liga de Naciones.

«Soy un afortunado de poder estar consiguiendo todos estos títulos. La verdad que cuando uno es pequeño no se imagina poder lograr todo esto, es un sueño. Ahora toca selección, hay que disfrutar estos días y nos toca contra Francia», declaró Fabián este sábado a Movistar Plus+ desde Múnich, refiriéndose a la Final Four de esa Nations League.

«Sabemos que será un partido duro. Pero bueno, ahora a disfrutar y luego ya pensar en la Nations, que sabemos que será difícil. Pero por qué no intentar levantar otra vez ese título», añadió desde el mismo césped del Allianz Arena tras haber ganado por 5-0 al Inter de Milán.

«La verdad que muy feliz. Hemos hecho historia, la primera en la historia del club. Se lo merecía la afición, por la gente que ha estado siempre con nosotros. Es una alegría inmensa la verdad lo que sentimos ahora mismo. Y ahora toca disfrutarla», repitió el centrocampista andaluz.

Luego destacó el papel del entrenador Luis Enrique Martínez en este éxito del PSG. «El míster en esta semana ha hecho mucho hincapié en salir tranquilos, en no salir revolucionados porque sabía que en una final de Champions siempre uno se pone nervioso», explicó Fabián.

«Sabíamos que teníamos que hacer nuestro fútbol, salir como hemos salido durante toda esta temporada en todos los partidos que hemos jugado con grandísimos equipos. Siempre lo hemos intentado hacer de la misma manera jugando a fútbol, presionando hasta el final», agregó.

«Creo que hoy el equipo ha hecho un partidazo desde principio hasta el fin de la misma manera. La verdad que este grupo, y toda la gente que trabaja que no se ve, es increíble por el esfuerzo que hacen todos los días para que nosotros estemos en las mejores condiciones», concluyó.

Canterano de honor

Con esta participación en la final de la Champions League, Fabián se convirtió en el segundo canterano de la historia del Real Betis que gana una Copa de Europa jugando de titular en la final. Algo que sólo había hecho antes Luis del Sol con el Real Madrid.

De otro lado, Dani Ceballos es otro de los jugadores formado en la cantera del Betis que cuenta con numerosos galardones, puesto que ha ganado tres Champions League con el Real Madrid, aunque sólo ha disfrutado de minutos en la edición de 2022 y no partió como titular.