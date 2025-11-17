Fabián y el Betis: «Me gustaría poder volver algún día, no sé cuándo»

Jornadas especiales para Fabián Ruiz. El centrocampista del PSG está de nuevo en Sevilla para afrontar con la selección española el partido de este martes ante Turquía. El futbolista de Los Palacios ha ofrecido una rueda de prensa en la víspera ... del encuentro que se celebrará en el estadio de la Cartuja y ha reconocido lo mucho que significa estar de nuevo en la capital hispalense.

Juega la selección española en la Cartuja, escenario desde agosto de los partidos que el Real Betis afronta en casa. Preguntado por la entidad de Heliópolis y un hipotético regreso al equipo con el que debutó en la temporada 14-15, Fabián ha sido claro al decir que "no me escondo. Soy bético. Me gustaría poder volver algún día, no sé cuándo. Me gustaría acabar mi carrera en mi casa, en mi equipo. Esperemos que se pueda cumplir".

De la temporada que está desarrollando el Betis ha comentado el futbolista de Los Palacios que "intento siempre verlo cada vez que puedo. Soy socio y me alegro de todo lo bueno que le pase. Llevamos varias temporadas muy buenas, entrando en Europa, teniendo grandísimos jugadores con muchísima calidad, haciendo un fútbol bonito".

"Creo que esa parte también es mérito de Manuel Pellegrini, que lleva muchos años en el Betis. Nos ha dado muchísimas alegrías. No depende de mí si continúa o no pero esperemos que sí porque creo que es un entrenador muy bueno, que lo está haciendo muy bien aquí en el Betis", añadió el centrocampista.