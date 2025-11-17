Suscríbete a
Fabián y el Betis: «Me gustaría poder volver algún día, no sé cuándo»

«Pellegrini nos ha dado muchísimas alegrías», piensa el centrocampista de Los Palacios

Fabián: «Hay un nivel increíble en nuestra selección»

Fabián, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el estadio de la Cartuja
Fabián, durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en el estadio de la Cartuja efe
Juan Arbide

Jornadas especiales para Fabián Ruiz. El centrocampista del PSG está de nuevo en Sevilla para afrontar con la selección española el partido de este martes ante Turquía. El futbolista de Los Palacios ha ofrecido una rueda de prensa en la víspera ... del encuentro que se celebrará en el estadio de la Cartuja y ha reconocido lo mucho que significa estar de nuevo en la capital hispalense.

