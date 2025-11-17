Eva Gonzaléz, primera embajadora de la Fundación Real Betis Balompié

La Fundación Real Betis Balompié ha presentado su proyecto Embajadores, una inciativa social diseñada para ampliar la proyección social de la entidad verdiblanca a través de personalidades que compartan sus valores y que sean conocidas en ámbitos más allá del mundo del fútbol. ... Para ello, Eva González se convierte en la primera Embajadora de la Fundación.

Este programa se realiza con el objetivo de ampliar el alcance de las acciones sociales y de promoción del beticismo, sumando a figuras relevantes del mundo de la cultura, el deporte, la comunicación y la sociedad que sirvan de vínculo entre la Fundación y los distintos ámbitos de la comunidad.

¡Béticos, béticas! 💚 ¡Tenemos un fichaje top! 🙌



A partir de ahora, nuestra querida @evagonzalezf será Embajadora de nuestra Fundación 🥰



¡Bienvenida! 🤗



➡️ https://t.co/No584bSKTd pic.twitter.com/qgSJWe80Yr — Fundación Real Betis (@RBetisFundacion) November 17, 2025

Durante la mañana de este lunes, el Real Betis ha presentado el proyecto Embajadores en el Estadio La Cartuja, donde Eva González se ha mostrado enorgullecida: «Ser embajadora de la Fundación Real Betis Balompié es un honor inmenso. Me une gran sentimiento al club y a su afición desde pequeña, y poder aportar mi granito de arena en proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad es algo muy especial«.

Asimismo, Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, valoró la importancia de este nuevo proyecto: «Con el proyecto Embajadores damos un paso más en nuestra misión de llevar el sentimiento verdiblanco y nuestro compromiso social más allá del terreno de juego». Del mismo modo, el histórico jugador del Real Betis también expresó su felicidad por contar con la modelo como embajadora de esta iniciativa: «Que Eva González sea la primera en representar la labor que hace la Fundación cada día es una enorme alegría para nosotros y le estamos enormemente agradecidos».