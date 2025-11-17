Suscríbete a
Eva Gonzaléz, primera embajadora de la Fundación Real Betis Balompié

La reconocida presentadora de televisión y modelo representará el nuevo proyecto Embajadores

Eva González, junto a futbolistas de los equipos de fútbol para amputados, personas con discapacidad visual y Real Betis Genuine
Eva González, junto a futbolistas de los equipos de fútbol para amputados, personas con discapacidad visual y Real Betis Genuine

Alberto Moreno

La Fundación Real Betis Balompié ha presentado su proyecto Embajadores, una inciativa social diseñada para ampliar la proyección social de la entidad verdiblanca a través de personalidades que compartan sus valores y que sean conocidas en ámbitos más allá del mundo del fútbol. ... Para ello, Eva González se convierte en la primera Embajadora de la Fundación.

