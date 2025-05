Así es la Europa League 2025-26 para el Betis: formato, fechas, sorteos, calendario y final

El Betis ya descansa tras finalizar la temporada 2024-25 como sexto clasificado y subcampeón de la Conference League y con el pasaporte sellado para su quinta participación continental consecutiva, algo sin igual en toda su historia. Así, en Heliópolis ya se mira al formato de la Europa League en la que competirá a partir del 24 ó 25 de septiembre en la fase de liga. El 9 de julio vuelven los verdiblancos al trabajo a las órdenes de Manuel Pellegrini pensando ya en llegar lo más lejos posible en LaLiga y en este camino europeo.

Participará el equipo de Heliópolis en la 55ª edición de esta competición europea de clubes, la decimoséptima desde que pasó de ser la Copa de la UEFA a Europa League. El nuevo formato arranca el 10 de julio y se extiende hasta la final de Estambul del 20 de mayo de 2026.

Será la decimosegunda participación del Betis en este torneo, que se suma a las vividas en la Copa de Ferias (1), Recopa (2), Champions League (1) y Conference League (2).

Por coeficiente en el ranking de clubes por federaciones el Betis está clasificado directamente para la fase liga de la Europa League. Es uno de los trece equipos que ya lo han logrado. Los doce restantes son Crystal Palace y Aston Villa (Inglaterra), Roma y Bolonia (Italia), Stuttgart y Friburgo (Alemania), Lille y Olympique Lyonnais (Francia), Go Ahead Eagles (Países Bajos), Oporto (Portugal), Dinamo de Zagreb (Croacia) y Celta de Vigo. El resto de equipos hasta completar los 36 saldrá de las distintas rondas previas que se disputarán en verano: doce de ellos caen de los play off de clasificación en agosto y los once finales entre los derrotados de la tercera ronda y la previa de la Champions League. El 29 de agosto conocerá el Betis sus rivales en el sorteo que celebrará la UEFA.

En cuanto al calendario de la competición, la diferencia con la Conference es que en la Europa League se juegan dos partidos más en la fase de liga y que ésta llega hasta finales de enero, con lo que coinice con la Copa del Rey y el mercado de invierno.

Económicamente es más rentable la Europa League toda vez que los más de 17 millones de euros que ha logrado el Betis llegando a la final de la Conference los conseguirá simplemente si pasa de la fase de grupos de la Europa League, según las previsiones realizadas, dado que los premios por puntos y clasificaciones obtenidas son mayores y el reparto televisivo, también.

Calendario de la fase liga de la Europa League 2025-26

Jornada 1: 24 y 25 de septiembre de 2025.

Jornada 2: 2 de octubre de 2025.

Jornada 3: 23 de octubre de 2025.

Jornada 4: 6 de noviembre de 2025.

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025.

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025.

Jornada 7: 22 de enero de 2026.

Jornada 8: 29 de enero de 2026.

Fechas de la fase de eliminatorias de la Europa League 2025-26

Play-offs eliminatorios: 19 y 26 de febrero de 2026.

Octavos de final: 12 y 19 de marzo de 2026.

Cuartos de final: 9 y 16 de abril de 2026.

Semifinales: 30 de abril y 7 de mayo de 2026.

Final: 20 de mayo de 2026 (Estambul).

¿Cuándo son los sorteos de la Europa League 2025-26?

Fase de liga: 29 de agosto de 2025.

Play-offs eliminatorios: 30 de enero de 2026.

Octavos, cuartos, semifinales y final: 27 de febrero de 2026.

¿Dónde es la final de la Europa League 2025-26?

La final de la Europa League 2025-26 se disputará en el Besiktas Park de Estambul (Turquía). El estadio acogió en 2019 la Supercopa de la UEFA entre el Liverpool, vencedor de la Champions League, y el Chelsea, campeón de la Europa League, que ganó el club de Merseyside en la tanda de penaltis.

Además del trofeo de la Europa League, los vencedores de la edición 2025-26 también obtendrán una plaza en la fase liga de la Champions League 2026-27 si no se han clasificado a través de su competición nacional.