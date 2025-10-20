El estreno de Nobel Mendy con el Rayo: exhibición defensiva y cambio por molestias

Nobel Mendy ofreció sus dos caras en el estreno con el Rayo Vallecano. Titular por vez primera para Íñigo Pérez, el senegalés ofreció una exhibición en la defensa para frenar a Etta Eyong, uno de los delanteros de moda de LaLiga en este ... arranque de la competición, pero luego pidió el cambio en el 82', al sentir unas molestias que le impidieron finalizar el partido.

Ese lastre físico fue el que lo condenó en su etapa en el Betis. Tras cuajar grandes actuaciones cuando Manuel Pellegrini tiró de él en las dos últimas temporadas, a Mendy le faltó continuidad en esos momentos para ganarse un hueco definitivamente en los planes del chileno. Este pasado verano, tras la compra definitiva de Natan y el fichaje de Valentín Gómez, todas las partes entendieron que Mendy debía abandonar Heliópolis para buscar su crecimiento en otro lugar.

Tras un mercado complicado, con operaciones frustradas al PSV y al Glasgow Rangers, Nobel Mendy acabó recalando en el Rayo Vallecano. Esa tardía llegada a Vallecas retrasó su salida a escena con Íñigo Pérez, que tampoco lo incluyó en la lista para la Conference League. Ante el Levante, en la novena jornada de LaLiga, le llegó la primera oportunidad al central, que la aprovechó cuajando un excelente encuentro.

21 Acciones defensivas El defensa brilló ante Etta Eyong, uno de los delanteros más en forma de LaLiga

Los números atestiguan ese buen rendimiento de Mendy. 21 acciones defensivas, con 13 despejes, dos recuperaciones, tres intercepciones y 3 de 3 duelos ganados en el suelo, el central brilló en ese marcaje sobre Etta Eyong, uno de los mejores goleadores del inicio de campeonato. 82 minutos en los que colaboró para que el Rayo Vallecano dejase su portería a cero y obtuviera una importante victoria como visitante.

El lunar le llegó en la parte final del encuentro, cuando Mendy tuvo que pedir el cambio. Unas molestias físicas, a la espera de pruebas médicas, que le llegaron tras un largo periodo de inactividad y que se confían en que no sean importantes para que pueda lograr esa deseada continuidad que no encontró en el Betis. Los elogios le han llegado al central desde todos los lugares por su buen estreno con el Rayo, el equipo que aprovechó los movimientos del mercado para conseguir una cesión con opción de compra que ya ha empezado a rentabilizar.