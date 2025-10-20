Suscríbete a
El estreno de Nobel Mendy con el Rayo: exhibición defensiva y cambio por molestias

El senegalés frenó a Etta Eyong en su primer partido como titular con el equipo rayista

Nobel Mendy, en el partido ante el Levante
Nobel Mendy, en el partido ante el Levante EFE
Samuel Silva

Nobel Mendy ofreció sus dos caras en el estreno con el Rayo Vallecano. Titular por vez primera para Íñigo Pérez, el senegalés ofreció una exhibición en la defensa para frenar a Etta Eyong, uno de los delanteros de moda de LaLiga en este ... arranque de la competición, pero luego pidió el cambio en el 82', al sentir unas molestias que le impidieron finalizar el partido.

