La estrategia del Betis para convencer a Antony para que se quede

El Betis quiere que Antony siga en sus filas como cedido hasta junio de 2026, más allá del contrato de préstamo ahora vigente hasta este verano acordado en enero con el Manchester United. El espectacular rendimiento del extremo brasileño hace más necesario ... este movimiento para los verdiblancos, que han trabajado en darle un contexto favorable al futbolista desde el primer día con medidas especiales y eso está ofreciendo sus frutos ya que Antony no para de señalar a unos y otros que su decisión está ya tomada y que quiere continuar en el Betis. El tema se tratará en las próximas semanas con el Manchester United buscando nuevos términos para una cesión que incluirá variables diferentes pero con el objetivo del Betis y de Antony de seguir juntos, dado que el futbolista sabe que es el mejor escenario para poder ir al Mundial de 2026 y seguir subiendo su valor en el mercado. El club inglés quiere evaluar si hay mercado para un traspaso que le permita recuperar los cien millones invertidos por Antony hace tres años pero en Heliópolis confían en que sus opciones de ampliar la cesión tengan recorrido exitoso.

En términos económicos la clave va a estar en la presencia o no del Betis en la Liga de Campeones para la próxima temporada, dado que será el escenario en el que los de Pellegrini pueden asumir la mayor parte de su salario. Ahora sólo asumen un porcentaje menor y no tienen que abonar ni un céntimo de la penalización fijada en el caso de que no tuviera el protagonismo suficiente sobre el terreno de juego. De hecho, una de las claves para la felicidad de Antony en el Betis es que juega siempre. Pellegrini respeta su ascendencia y jerarquía y eso lo valora el futbolista, con ganas de demostrar su calidad después de años de dificultades en Old Trafford. Por eso mismo Antony no contempla volver a la Premier, sino que tiene claro que ha encontrado su sitio en LaLiga. Así hay pocos equipos que pueden hacerse cargo de su salario y de convencer al brasileño para darle un contexto favorable, como se ha hecho desde Heliópolis.

El Betis ha querido siempre fomentar la comodidad del futbolista y ha sido Antony el primer jugador de la plantilla a quien el club le ha pagado su casa durante su estancia en Sevilla. Sí tiene la entidad verdiblanca un departamento de gestión de las necesidades del primer equipo que actúa para todos pero en este caso ha sido la entidad la que se ha encargado de abonar los gastos del alquiler del domicilio de Antony con todas las comodidades. También ha extendido esta hospitalidad en las visitas que han realizado sus agentes a Sevilla. Y todo para facilitar el entendimiento entre las partes en una relación que se considera perfecta.

Con el Manchester United también se ha buscado tender los puentes necesarios para que la comunicación sea fluida. La dirección deportiva comandada por Manu Fajardo le envía cada semana al club inglés un informe sobre lo que va haciendo Antony en el día a día. Datos concretos de rendimiento en los partidos y entrenamientos y detalles sobre su actividad profesional. Lo que se busca es que el seguimiento que el club inglés pueda tener de un activo tan importante y por el que pagó cien millones hace tres años, sea el más sencillo posible. Con ello no sólo se genera una buena relación con el United sino que se siembra de cara a posibles cesiones futuras del propio club inglés o de otras entidades que ven en el Betis el lugar ideal para poder ubicar a jugadores que necesiten minutos y protagonismo.

La implicación de Antony con el Betis también ha sido ideal desde el primer minuto de su llegada. Al brasileño se le ha visto perfectamente integrado en la plantilla y no sólo con sus compatriotas Natan y Johnny Cardoso. Entró muy bien en el día a día y ha sido reconocido por su calidad y por su talante. Los líderes del vestuario se han rendido a su aportación y Pellegrini le ha definido como el ejemplo de jugador que es capaz de cambiar a todo un equipo. Son frecuentes las bromas de Isco, capitán y estrella del conjunto bético, sobre la necesidad de su continuidad con ideas como abrir un crowdfunding o «secuestrar a Antonio de Triana».

Pero no sólo eso, sino que Antony ha estado en partidos del Betis Deportivo y del Betis Futsal y que se ha preocupado por hacer felices a los seguidores que con frecuencia se apostan a las puertas de la ciudad deportiva Luis del Sol para conseguir los autógrafos. Se paró para posar con las personas mayores de la residencia vecina y siempre está disponible para actos del club en este sentido. Su felicidad en manifiesta y sabe que está dejando huella para siempre en Heliópolis.

El Mundial 2026 es una de las claves que juegan a favor del Betis en la continuidad de Antony. Su titularidad en Heliópolis está garantizada con un técnico como Pellegrini, prendado de sus encantos. Absolutamente protagonista e integrado, el brasileño quiere ganar puntos para volver pronto a su selección, que está en crisis. No entró en la anterior convocatoria pero espera hacerlo para la siguiente y abrir un camino de cara a la cita mayúscula de Estados Unidos, México y Canadá.

El propio Antony declaraba esto anoche a Universo Valdano al respecto de su posible continuidad: «Yo siempre digo que la mejor decisión que he tomado ha sido venir al Betis. Estoy feliz y cuando lo estoy, las cosas salen bien. Para mí claro que es importante hacer gol, dar asistencias pero ser feliz lo es más importante. Me encontré conmigo aquí, estoy muy feliz aquí y las cosas están saliendo muy muy bien. ¿El futuro? Es muy temprano, yo no sé lo que va a pasar, pero estoy muy feliz aquí. Me he encontrado conmigo disfrutando en el fútbol. No sé lo que va a pasar pero estoy difrutando todos los días».