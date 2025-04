A la espera del primer once de Pellegrini en 2025

El Betis desplegará este sábado su primer once del nuevo año 2025 y en él está por ver quiénes serán de la partida en ese encuentro de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en un choque que se jugará a partir de las 15.30 en la mítica plaza de El Alcoraz ante la SD Huesca, sexto clasificado de LaLiga Hypermotion. Y es que ese duelo servirá para ver con qué armas vuelve a contar Pellegrini a sabiendas de que sigue sin poder contar con aquellos que conforman hor por hoy la enfermería heliopolitana: Bellerín, Marc Roca, Fornals, William Carvalho y Mendy. Ninguno de ellos está a disposición del técnico bético en esta tercera contienda copera y su participación con la disciplina del equipo difiere según el caso.

Así las cosas, hay que remontarse a quienes formaron parte del once inicial del último compromiso del calendario de 2024 del Betis, en ese último choque de LaLiga EA Sports frente al Rayo Vallecano, en el que Pellegrini contó con los siguientes once nombres sobre el tapete: Fran Vieites, Sabaly, Llorente, Bartra, Perraud, Johnny, Altimira, Isco, Lo Celso, Abde y Vitor Roque.

No le salió bien, por el resultado (1-1), a Pellegrini, su plan ante el cuadro madrileño, y ahora días después del final de las fiestas navideñas para el Betis, está por ver si habrá variaciones en la composición de la primera alineación del conjunto heliopolitano en el ya nuevo 2025. Lo cierto es que mirando aquella alineación, no habría problema en que Pellegrini repitiese dicha fórmula, pero aún no está confirmado que el chileno alinee a Isco fuera de casa junto a Lo Celso.

En caso de que el mediapunta malagueño no entrase en acción desde el inicio todo apunta al concurso del Chimy, puesto que Assane sigue trabajando en su salida inminente al Como italiano previo acuerdo entre clubes por el 80 por ciento de sus derechos al precio de once millones de euros y no hay previsión de arriesgar. El resto del once deben ocuparlo en las distintas posiciones todos los anteriores, teniendo en cuenta que estará Vieites en portería, y ya se verá si Natan en defensa o repetirá Bartra en compañía de Llorente.

