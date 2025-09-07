En España sub 21 tienen claro cómo definir a Pablo García: «Es pura energía»

No olvidará fácilmente Pablo García lo ocurrido en su debut con la selección española sub 21. Titular, triunfo y gol. El canterano del Betis cerró el marcador en el partido ante Chipre valedero para la fase de clasificación a la próxima Eurocopa de la categoría.

El futbolista verdiblanco culminó un contragolpe en los últimos minutos de un encuentro que terminó con el resultado de 3-0. Con velocidad y verticalidad, Pablo García definió para marcar en el día de su debut con la selección española sub 21.

Preguntado por el futbolista bético, el nuevo seleccionador español sub 21, David Gordo, destacó que «Pablo es energía pura y lo transmite en todo, no sólo jugando, en todo momento. En el desayuno, en la comida, en el autobús. Es pura energía, como el resto de sus compañeros«.

«Son chicos muy jóvenes, con muchas ganas de hacerse camino en el mundo del fútbol profesional, en la selección española y la verdad es que es una gozada trabajar con todos ellos, cada uno con su personalidad. Tenemos un grupo con mucha energía y algo muy importante, mucha hambre de conseguir cosas importantes», añadió el seleccionador español sub 21.

Los futbolistas y técnicos preparan ya el segundo encuentro de estos días. Será a domicilio ante Kosovo el próximo martes 9 de septiembre.