Pablo Fornals está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Protagonista de un Real Betis que ilusiona tanto en LaLiga como en Europa y convocado de nuevo con la selección española tras cuatro años de su última llamada ... con la absoluta.

El jugador castellonense ha atendido en las últimas horas a los medios oficiales de la selección para expresar cómo ha vivido su vuelta al combinado nacional, relacionándolo con las fechas de nacimiento de sus hijos: «Martín nació un 16 de noviembre, dos días antes estabamos en Sevilla jugando para clasificar para el anterior Mundial, y desde ahí no había tenido la oportunidad de volver a la selección. Ahora hace ya ocho meses que nació Mateo y he tenido la gran suerte de volver cuatro años justo después», manifestaba el futbolista verdiblanco.

Hace unos días, el Betis compartió en sus redes sociales un vídeo con la reacción de Fornals a su convocatoria con la selección. Ahora, el '8' bético ha querido explicar cómo fue la situación: «Recibí varios golpes en el partido de Europa (League) y me dijo el doctor que habían preguntado que cómo estaba. A las 11.30, cuando sabía que iban a dar la charla, que justo mi entrenador Manuel Pellegrini habla siempre antes de cada entrenamiento, yo estaba desquiciado buscando a alguien que tuviera el móvil para que me dijera si sí o si no. Había hablado con varios fisios para que, si tenía la gran suerte de estar convocado, pegaran un grito. Escuché gritos con mi nombre desde lejos y solo quería que acabara de hablar el míster para buscar un teléfono y ver si era verdad o si me la estaban haciendo».

Respecto a sus compañeros del conjunto heliopolitano, Fornals ha querido hacer hincapié en la calidad humana del conjunto: «Tenemos un grupo muy bueno. Yo se lo dije a todos y cada uno que agradecía todo el cariño que me dan y que luego también me dieron por redes sociales», confesó.

También quiso hablar sobre Isco y lo que supondría para él una convocatoria en la que ambos estuvieran presentes en un futuro: «Sería maravilloso. Para él y para mí como jugadores, y luego porque es un gran amigo. Compartir con él siempre es bien».

No quiso tampoco desprovechar la oportunidad para acordarse del actual seleccionador: «Con Luis de la Fuente en la sub 21 tuvimos la fortuna de ganar el Europeo, de participar en casi todas las convocatorias. Me alegro mucho por él, se lo ha currado desde abajo. Le están saliendo las cosas genial», declaró.

Cuestionado por los jugadores que estuvieron presentes en su última convocatoria de hace cuatro años, Pablo Fornals comentó lo siguiente: «De la gente con la que coincidí la última vez ahora quedan muy pocos. La verdad que España está sacando hornadas de jugadores jóvenes muy buenos y que tenemos la suerte de disfrutar tanto en LaLiga como fuera y, por supuesto, en nuestra selección».

Sobre la dificultad que tiene ir con el combinado nacional, el de Castellón lo tiene claro: «Está carísimo. También es bueno que nos den oportunidades a gente que no venimos asiduamente porque hace ver a todo el mundo que si se trabaja y se lucha, se puede conseguir. Yo animo a todos los jugadores que lo intenten porque si yo lo he conseguido cualquiera que se lo curre podrá».

Finalmente, Fornals quiso mencionar cuáles son sus objetivos para esta convocatoria: «Poder certificar esa clasificación. Para mí, cualquier minuto con ellos es gloria y es de aprendizaje porque tienen muchísimo que enseñarme y yo que aprender de ellos», concluyó.