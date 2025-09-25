Con todos los equipos con seis partidos, el Betis se queda a un punto de Europa y a dos de la Champions

No le ha ido mal al Real Betis la disputa de la sexta jornada de LaLiga 25-26, que se ha jugado entre el martes y este jueves mientras el equipo de Manuel Pellegrini se enfrentaba al Nottingham Forest en el primer encuentro de la fase de liga de la Europa League de la temporada recién comenzada. Al coincidir con el duelo continental, los béticos y el Celta 'adelantaron' su partido de la sexta fecha del calendario liguero al 27 de agosto, un encuentro que se disputó en Balaídos y que finalizó empatado a uno. Desde ese día, tanto verdiblancos como celestes, que han debutado en Europa ante el Stuttgart en Alemania, han tenido un partido más que los otros 18 equipos de Primera, hasta esta noche que ya todos han contabilizado sus seis encuentros.

Una vez que todos los conjuntos de LaLiga han disputado los primeros 18 puntos en juego, el Betis se encuentra con nueve puntos, la mitad, en la octava posición de la clasificación, empatado con el Atlético de Madrid que es el noveno y que tiene los mismos guarismos goleadores que los heliopolitanos, 9 a favor y 7 en contra. Pero lo mejor de todo es que la quinta y la sexta plaza que ocupan el Elche y el Athletic Club, que darán lugar, por el momento, a disputar la próxima temporada la Europa League y la Conference League, se quedan a un punto de los verdiblancos, puesto que suman 10 unidades.

Tan sólo a dos se encuentra el sueño de todos los béticos, la cuarta posición, la que da derecho a jugar, de momento, el curso que viene la Champions League se queda a dos puntos, puesto que el Espanyol acumula 11 unidades en su casillero.

El Betis recibe al Osasuna este domingo en el Estadio de la Cartuja a partir de las 21 horas en el duelo correspondiente a la séptima jornada de LaLiga, partido en el que los pupilos de Manuel Pellegrini buscarán conseguir su segunda victoria seguida en el torneo liguero, la tercera tras las del Alavés y la Real Sociedad. En caso de conseguir el triunfo, los heliopolitanos pueden auparse a los puestos de privilegio de la competición española.