La equipación negra del Betis en Mestalla, la negativa de LaLiga y el precedente para el derbi

El club heliopolitano se encontró con el rechazo del kit selector a llevar su equipación habitual ante el Valencia y podría pasar lo mismo en el Sánchez-Pizjuán

¿Por qué el Betis vistió de negro con calzón blanco en Mestalla ante el Valencia?

Valencia - Betis, en directo

Seis de las ocasiones en las que el Betis vistió sin problemas la camiseta verdiblanca ante el Valencia en Mestalla
Mateo González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

