La equipación negra del Betis en Mestalla, la negativa de LaLiga y el precedente para el derbi

El Betis intentó por todos los medios jugar de verdiblanco con calzón blanco en Mestalla pero el kit selector de LaLiga no se lo permitió. Durante los días previos a los encuentros, los equipos envían sus propuestas de ropa para los partidos de ... la siguiente jornada y han de recibir la aprobación de este departamento de LaLiga que atiende a criterios audiovisuales por la retransmisión televisiva y de los propios árbitros para no confundir la identidad de los futbolistas sobre el terreno de juego. No tuvo éxito la sugerencia bética de ir con la primera camiseta y sustituir el calzón negro por el blanco para no coincidir con el Valencia y finalmente tuvo que ir con la camiseta negra de la tercera equipación, calzón blanco y medias verdes. Lo único que permitía LaLiga. Y esto puede sentar precedente de cara a cómo vaya uniformado el Betis en el derbi del próximo 30 de noviembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán, teniendo en cuenta además que el pasado curso tuvo que repetir la equipación verde de la 2023-24 porque no había opción de vestir la primera clásica y se optó por no ir con las alternativas (amarilla y azul).

El caso es que el Betis adujo que no había confusión cromática con su primera equipación rematada con calzón blanco. Este año se ha decidido ir con pantalón negro como en la 2021-22 en la Copa y en la 2022-23 durante todo el curso. La camiseta con franjas tiene más verde que en otras campañas y se planteó que fuera correcta pero la decisión del Procedimiento Oficial de Selección de Equipaciones de Partido de la LaLiga dejó insatisfechos a los béticos sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes.

Y es que el Betis ha vestido en innumerables ocasiones con camiseta verdiblanca en Mestalla. En tiempos cercanos lo hizo en en la 2019-20 y 2020-21 combinándola con calzón blanco y antes entre la 2011-12 y 2013-14 de la misma forma, respetando su primera equipación y sin confusiones con el Valencia yendo con camiseta blanca y pantalón negro. También ha ido con camiseta verdiblanca y calzón verde en la 22-23 y en la Copa 18-19, aunque en este encuentro el Valencia fue completamente de blanco. Otras veces, cuando en la primera ropa bética predominaba el blanco, ha ido de verde íntegro (2023-24, 2018-19 y 2017-18) o de otros colores: azul (21-22), amarillo (16-17) y camiseta azul y calzón blanco (15-16). También el pasado curso fue de verdiblanco con pantalón blanco pero fue cuando el Valencia vistió completamente de negro en recuerdo a las víctimas de la dana. Hay que tener en cuenta que el Real Madrid tuvo que vestir de morado el curso pasado recuperando una equipación de la 2023-24 porque sus uniformes coincidían en colores con los del Valencia.

En esta campaña esta propuesta no servía para LaLiga, pues, la segunda equipación bética de color celeste y con franja verdiblanca en el pecho y tampoco la tercera, totalmente negra. El Betis no había tenido estos problemas de confusión esta campaña en los duelos ante el Elche, Vigo y Espanyol, cuando vistió completamente de negro, ni ante el Levante y Villarreal, cuando lo hizo de celeste. El caso es que la decisión tomada para Mestalla puede influir en lo que suceda en el siguiente encuentro del Betis fuera de casa, que se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Bellerín da un pase ante Ejuke durante el último derbi en el Sánchez-pizjuán raúl doblado

Y es que el Betis, como es normal, quiere ir con su primera equipación en el derbi: camiseta verdiblanca y calzón negro. Se considera que no coincide en ningún caso con la camiseta y pantalón blancos del Sevilla pero en los días previos a ese encuentro la determinación final volverá a estar en el kit selector de LaLiga y considerando lo sucedido para Valencia puede haber cambios en este sentido y que los heliopolitanos tengan que utilizar la tercera ropa, completamente negra. Cabe recordar que el Betis ha vestido de verde entero en su dos últimas visitas a Nervión, teniendo que repetir en el último precedente el uniforme de la 2023-24. Lo había hecho con camiseta verdiblanca y pantalón negro de forma ininiterrumpida desde la 2018-19 y la 2022-23. También viene a la memoria en esta situación lo sucedido en el derbi de la 2004-05 cuando el colegiado Teixeira Vitienes impidió que los béticos vistieran con camiseta verdiblanca y calzón negro y obligó a los heliopolitanos a ir a su estadio y tomar camisetas verdes lo que provocó un gran retraso en el inicio del encuentro y una fuerte polémica entre los clubes.

En LaLiga consideran que la decisión con las equipaciones se realiza partido a partido pero está claro que este precedente en Mestalla indica que es posible que para el derbi el Betis tenga que buscar una combinación alternativa y pueda presentarse totalmente de negro, algo absolutamente inusual. Y es que si la combinación de camiseta verdiblanca con calzón blanco no fue aceptada por el kit selector para jugar ante un Valencia con camiseta blanca y calzón negro es que el problema estaba en la parte superior del uniforme y eso va a volver a suceder ante el Sevilla, con camiseta blanca. Es algo que se dilucidará en los días previos al encuentro de máxima rivalidad del próximo 30 de noviembre.