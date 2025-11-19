Suscríbete a
El entorno de Abde tranquiliza: «Es sólo precaución»

El extremo estará este jueves con sus compañeros en la ciudad deportiva Luis del Sol y se espera que no tenga problemas para jugar ante el Girona

Abde, a la izquierda, antes del partido amistoso entre Marruecos y Uganda
Mateo González

Abde no disputó ningún minuto en el amistoso con el que Marruecos cerró este parón de selecciones goleando a Uganda, sí con el concurso del también bético Amrabat como titular. El extremo verdiblanco fue reservado después de haberle realizado el lunes en el Hospital ... Universitario de Tánger unos exámenes médicos de control para valorar el estado del tobillo que se lesionó la temporada pasada y que, una vez recuperado, le ha permitido rendir a excelente nivel en este arranque de curso, siendo uno de los puntales del ataque verdiblanco.

