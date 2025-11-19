El entorno de Abde tranquiliza: «Es sólo precaución»

Abde no disputó ningún minuto en el amistoso con el que Marruecos cerró este parón de selecciones goleando a Uganda, sí con el concurso del también bético Amrabat como titular. El extremo verdiblanco fue reservado después de haberle realizado el lunes en el Hospital ... Universitario de Tánger unos exámenes médicos de control para valorar el estado del tobillo que se lesionó la temporada pasada y que, una vez recuperado, le ha permitido rendir a excelente nivel en este arranque de curso, siendo uno de los puntales del ataque verdiblanco.

Los servicios médicos del Betis estuvieron en todo momento en contacto con los de la federación marroquí y eran conocedores de estas pruebas y tranquilizaban al respecto al no tener noticias de una lesión que debiera inquietarles. El jugador no fue alineado por su seleccionador y ahora se espera que este jueves esté de nuevo en Sevilla para entrenarse a las órdenes de Pellegrini. De hecho, no hay ningún síntoma de preocupación en el club con el estado del jugador, ni por lo transmitido por el propio futbolista ni por los médicos de Marruecos.

El entorno de Abde, consultado por alfinaldelapalmera.com, señalaba que tanto la revisión médica como su no concurso en el amistoso ha sido un asunto «sólo por precaución» y se mostraba seguro de que iba a poder participar el domingo en la Cartuja ante el Girona y en el exigente calendario que resta hasta que a finales de año tenga que marcharse para disputar la Copa de África.

En Heliópolis, pues, esperan que Abde esté de regreso para confirmar estos diagnósticos y que el extremo pueda participar el domingo como uno más para afrontar los duelos que llegan con frentes como Europa League, Copa del Rey y LaLiga, con partidos tan esperados como el derbi o el choque contra el Barcelona.