El impacto récord del fichaje de Antony más allá del fútbol: ventas de camisetas, repercusión en redes sociales...

El fichaje de Antony por el Betis ha sido el acontecimiento del cierre del mercado de fichajes en LaLiga y eso ha supuesto una repercusión sin precedentes para el club verdiblanco que se traduce en ingresos directos y en impacto social. La llegada ... del brasileño ha provocado una auténtica revolución en las tiendas, tanto física como online, del Betis así como en los perfiles en redes sociales del club verdiblanco. La historia de compromiso del futbolista, la necesidad de su incorporación, su condición de jugador de nivel élite, las dificultades de la negociación y la positiva resolución, así como su llegada en loor de multitudes con recibimiento en el aeropuerto y en la ciudad deportiva y la especial puesta en escena de su presentación en Triana aportaron contenido a un fichaje que traspasa lo meramente deportivo y ha explotado en su difusión nacional e internacional.

La inversión de 22 millones de euros más variables por parte del Betis para comprar el cien por cien de los derechos de Antony ha supuesto uno de los mayores desembolsos en la historia del club verdiblanco en el mercado de fichajes pero esta apuesta tiene su retorno inmediato con el efecto provocado tanto en las tiendas como en las redes sociales, todo con opción de ser monetizado para mejorar el rendimiento económico para la entidad por un jugador que tiene una repercusión internacional mayúscula y que puede incrementarla volviendo con la selección de Brasil y en una temporada que acaba con la disputa del Mundial 2026.

Si en enero ya la llegada de Antony le puso a la altura de Isco en pocas semanas en ventas de camisetas y merchandising y en impacto se espera que en una temporada completa el brasileño pueda alcanzar cotas mayores. Y es que tiene el Betis ahora un ramillete de futbolistas que tienen diferentes perfiles atractivos para la afición y eso genera una vinculación muy importante entre los seguidores y sus ídolos. Todo esto tiene un efecto positivo, además, en las arcas del club, dado que son aspectos que se miden por parte de LaLiga en el reparto económico de los derechos de televisión.

El fichaje de Antony abrió portadas en periódicos y también las secciones deportivas en los telediarios nacionales pero en redes sociales el salto del Betis ha sido espectacular. Se toma una foto concreta, el análisis comparado de los datos que logró el club verdiblanco en sus diferentes perfiles (X, Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok...) entre el periodo del 1 de julio de 2025 hasta el 31 de agosto (inicio oficial de la temporada hasta el día previo de su fichaje) con lo sucedido entre el 1 y el 5 de septiembre (el día de su anuncio y siguientes). Es decir, se compara todo el mercado con el final del mismo en el que llega Antony, como impacto principal, y Amrabat, con menos repercusión. Dos meses contra cinco días. Y los resultados dejan bien a las claras la importancia de Antony: el Betis ha sumado un 1,03 por ciento más de seguidores (250.000 contando con todas las redes), ha crecido en un 80,26 por ciento en engagement y en un 90,26 en estimación de reproducciones de vídeo.

Hay que tener en cuenta que el engagement es el parámetro más importante en redes porque mide el compromiso y la interacción emocional de una audiencia con una marca, contenido o producto, que se expresa a través de likes, comentarios, compartidos y lealtad a largo plazo. Y en esta línea el Real Betis ha alcanzado cifras similares de rendimiento a las que ofrecen Real Madrid o Barcelona, que suelen ser inalcanzables para el resto de clubes.

En las tiendas físicas del Betis, que tienen ubicaciones en el centro, Lagoh y AireSur, así como en el estadio de la Cartuja los días de partido, también se ha nombrado a Antony de manera recurrente en estos días. De hecho, en las primeras 48 horas tras el anuncio de su fichaje se vendieron 130 camisetas oficiales con el dorsal 7 y Antony a la espalda. Además, trece fueron con el guiño que se ha popularizado con la vinculación del brasileño a la ciudad dado que los béticos pidieron equipaciones en las que pusiera «Antonio de Triana».

En la tienda online, los datos que se manejan son en comparación entre una semana normal (la que va del 25 al 31 de agosto) a la actual (del 1 al 5 de septiembre) tras el fichaje de Antony. Y las cifras de ventas han crecido un 84 por ciento teniendo en cuenta que el tráfico de la web de la tienda ha experimentado una subida de un 34 por ciento. El club ha conseguido captar a nuevos clientes dado que un 48 por ciento no habían adquirido por esta vía previamente.

Y todos estos datos llevan a la conclusión en forma de ingresos de la venta de unas mil prendas de Antony (no sólo la camiseta oficial con serigrafía para niños o adultos, sino también una camiseta casual con el rótulo 'Iluminado'), que se unen a las de la tienda física para dejar unos datos espectaculares en el impacto inicial de su fichaje y que pueden seguir teniendo recorrido durante toda la temporada.

Grabación de un documental sobre Antony

Unida a esta repercusión está la grabación de un documental que narra la emotiva historia entre Antony y el Betis, que han producido 4ComM y 4Content, que tuvieron unidades desplazadas a Sevilla la pasada temporada, en verano en Brasil y Manchester y ahora de nuevo en la capital hispalense para recopilar imágenes sobre esta vinculación del extremo con el club verdiblanco. Habrá entrevistas con personas que han vivido de cerca esta situación como Manuel Pellegrini, Isco o Bartra, así como imágenes inéditas con situaciones personales que ha tenido que superar. El tráiler ya se ha estrenado y los productores negocian la emisión del documental en alguna de las plataformas más conocidas.