El impacto récord del fichaje de Antony más allá del fútbol: ventas de camisetas, repercusión en redes sociales...

El club verdiblanco vendió más de 1.100 prendas con su nombre y el de Antonio de Triana tras su fichaje y creció de forma mayúscula en seguidores, engagement y reproducciones en redes sociales

El Betis consigue encajar el coste de Antony tras una negociación de 100 días

Antony saluda a su llegada al aeropuerto de Sevilla en la noche del lunes 1 de septiembre tras firmar por el Betis
Antony saluda a su llegada al aeropuerto de Sevilla en la noche del lunes 1 de septiembre tras firmar por el Betis manuel gómez
Mateo González

El fichaje de Antony por el Betis ha sido el acontecimiento del cierre del mercado de fichajes en LaLiga y eso ha supuesto una repercusión sin precedentes para el club verdiblanco que se traduce en ingresos directos y en impacto social. La llegada ... del brasileño ha provocado una auténtica revolución en las tiendas, tanto física como online, del Betis así como en los perfiles en redes sociales del club verdiblanco. La historia de compromiso del futbolista, la necesidad de su incorporación, su condición de jugador de nivel élite, las dificultades de la negociación y la positiva resolución, así como su llegada en loor de multitudes con recibimiento en el aeropuerto y en la ciudad deportiva y la especial puesta en escena de su presentación en Triana aportaron contenido a un fichaje que traspasa lo meramente deportivo y ha explotado en su difusión nacional e internacional.

