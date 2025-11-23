Del enfado de Isco con el árbitro a la sinceridad de Míchel: «No me gusta que un jugador vea la roja por eso»

La expulsión de Antony enfadó al Betis. El colegiado del encuentro, Galech Apezteguía, mostró inicialmente la tarjeta amarilla, pero, tras consultar en el VAR, acabó enseñando la roja. Un castigo que incluso le pareció excesivo a Míchel, el entrenador del Girona, y que ... también provocó las quejas de Isco Alarcón, que recordó que este mismo árbitro ya realizó un polémico arbitraje al Betis en el campo del Espanyol, y que ahora podría dejar fuera a Antony del derbi ante el Sevilla de la próxima semana.

«En el minuto 90 fue expulsado por dar una patada en la cara de un contrario usando fuerza excesiva en la disputa del balón», ha escrito Galech Apezteguía en el acta del partido para justificar la expulsión del brasileño, que ha provocado un tremendo enfado en el Betis.

«No la he visto bien del todo, le da en la cabeza. Él quiere ir a rematar, que es lo que pasó. Estas jugadas te las marcan con roja y quizás deberíamos ver que el jugador ahí quiere rematar y no es agresiva contra del rival. No me gusta que un jugador vea la roja por eso en jugadas tan fortuitas», expuso el técnico del Girona, con una visión de la jugada coincidente con el punto de vista que se maneja en el Betis.

«No la he visto repetida. Desde dentro estaba cerquita. Va por la pelota y Antony no lo ve. No le da con los tacos, hay balón de por medio, no hay intencionalidad aunque es peligrosa. Lo que pasa en estos debates, si tiene que entrar o no en el VAR. Acciones de estas hay muchas. Con este árbitro, dos acciones grises nos han dado el máximo castigo. No sé si es casualidad. Nos ha tocado el peor escenario en ambas ocasiones», dijo Isco cuando todavía no había visto a Antony: «Entiendo que estará dolido y fastidiado. A ver si podemos recurrir si creen que es una decisión un poco exagerada. Si no, sabiendo que es muy importante el partido, intentar a salir ganar el derbi y dedicarle la victoria».

El propio Manuel Pellegrini sí apuntó que el brasileño estaba afectada por esa expulsión que le impediría jugar el derbi. «Está tocado porque le pasó esto antes de un partido tan importante y no tenía intención de hacerlo, pero hay un criterio arbitral y un VAR para decidir si hay expulsión o no», comentó Pellegrini, que no quiso valorar la acción: «No me podría pronunciar. He visto que no tiene intención en una chilena arriba. No sé si impacta en la cara. No he visto con detalle esa acción».