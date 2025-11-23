Suscríbete a
Del enfado de Isco con el árbitro a la sinceridad de Míchel: «No me gusta que un jugador vea la roja por eso»

La expulsión de Antony genera debate después de que Galech Apezteguía cambiara la decisión inicial tras consultar en el VAR

manuel gómez
Samuel Silva

Samuel Silva

La expulsión de Antony enfadó al Betis. El colegiado del encuentro, Galech Apezteguía, mostró inicialmente la tarjeta amarilla, pero, tras consultar en el VAR, acabó enseñando la roja. Un castigo que incluso le pareció excesivo a Míchel, el entrenador del Girona, y que ... también provocó las quejas de Isco Alarcón, que recordó que este mismo árbitro ya realizó un polémico arbitraje al Betis en el campo del Espanyol, y que ahora podría dejar fuera a Antony del derbi ante el Sevilla de la próxima semana.

