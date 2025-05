Empate a ilusión

«Como el trigo, bien plantados». Con esa referencia a San Isidro en una gran pancarta, se plantaba la afición rayista en un partido clave para que su equipo lograra lo impensable a principios de temporada: lograr un pasaporte para jugar la campaña que viene ... en Europa. El Rayo fue mejor que el Betis casi todo el partido, a excepción del primer cuarto de hora de la segunda parte, cuando el Betis consiguió empatar en unos minutos, a base de tesón e intensidad. El equipo franjirrojo presiona con brío para hacerse con el balón y después lo juega con criterio, algo que firmaría cualquier entrenador que considere que cuanto más tiempo tengas la pelota y más jugadas de peligro creas, menos posibilidades tienes de perder el partido. El Betis no se siente cómodo cuando no está en posesión del esférico. Aunque la plantilla verdiblanca tiene más kilates, los rayistas brillan cuando logran asfixiar a los rivales clave —Isco, en este caso— y que Isi Palazón dirija el juego del equipo madrileño.

Pero el mérito no es solo de su buque insignia. Hasta los futbolistas menos virtuosos son aguerridos y están comprometidos con el equipo. Pep Chavarría celebró cada duelo ganado a Antony como si hubiera metido un gol o evitado un tanto del contrario. Para los aficionados rayistas, cualquier pugna deportiva que pueda asemejar a la lucha de David contra Goliat entronca con su identidad de equipo de barrio modesto, siempre en inferioridad contra los poderosos. «El que no llora, no mama», así que el presidente del Rayo se quejó amargamente, en el inicio del partido, considerando que ningún club resultaba tan maltratado en toda la Liga como el Rayo. Es lógico cierto victimismo en quien está acostumbrado a ser desconsiderado. Por otra parte, esta actitud encuentra eco en una afición que hace gala de salir adelante con dignidad y orgullo, consciente de su subalternidad.

El míster rayista, Iñigo Pérez, ha construido un bloque compacto, en el que ha primado el equipo sobre las estrellas, como James Rodríguez y Raúl de Tomás, que han dado más quebraderos de cabeza que otra cosa. El Rayo, con una plantilla modesta, plantó cara e, incluso, superó en intensidad y posesión del balón al finalista de la Conference. El equipo madrileño solo tiene un valor de mercado inferior al Valladolid y el Leganés. Se ha ganado el aplauso de quienes consideran que hay que enjuiciar los logros de cada cual en función de sus posibilidades y los obstáculos a los que se enfrenta. Por números y clasificación es el mejor Rayo de su siglo de historia. El segundo gol de la escuadra local es paradigmático. Los jugadores rayistas presionan hasta recuperar un balón en campo contrario y obligan a Bartra a cometer una falta en el borde del área, que ejecuta magistralmente Florian Lejeune. Intensidad más calidad es siempre un binomio ganador.

En la segunda parte, el Betis salió enchufado, aferrándose a su sueño de lograr puestos de Champions. En el minuto 50, Cucho se fabricó el gol él solito: peleando un balón, dirigiéndose con rapidez a puerta y finalizando con maestría, para marcar de disparo seco, rodeado de cinco jugadores rayistas. Diez minutos más tarde, Isco empataba de penalti. Pero el Rayo volvió pronto a tomar el mando del partido. Los recambios del Betis no funcionaron: ni Lo Celso, ni Jesús, ni Carvalho, ni Bakambu aportaron nada. Los rayistas estuvieron más cerca de llevarse los tres puntos.

El entrenador del Rayo no se ha cansado de repetir que la salvación de categoría es su único anhelo, pero ha conseguido que su equipo se una a las escuadras, como el Betis, que se han ganado el derecho de poder soñar hasta el último partido antes de las vacaciones estivales. Merecen el aplauso.