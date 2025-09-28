Emotivo homenaje del Betis y la Cartuja a su entrenador leyenda Manuel Pellegrini

Ángel Haro entrega a Pellegrini el distintivo de entrenador con más partidos dirigidos al Betis

En los instantes previos al Betis - Osasuna, con un ambiente espectacular en la Cartuja, el club le rindió un bonito homenaje a su entrenador, Manuel Pellegrini, al convertirse el chileno este domingo en el técnico con más partidos dirigidos en la historia del club verdiblanco.

El Ingeniero recibió sobre el césped de manos del presidente, Ángel Haro, la distinción del club bajo la atronadora ovación de toda la hinchada verdiblanca en el coliseo cartujano, y con toda la plana mayor a pie de campo, desde el vicepresidente José Miguel López Catalán hasta Joaquín Sánchez, Rafael Gordillo y todo el cuerpo de consejeros. Un reconocimiento unánime que llega en medio del escenario abierto por la renovación del técnico.

Son 264 partidos desde que aterrizó en el Benito Villamarín, adelantando a otro mito heliopolitano como Lorenzo Serra Ferrer (263) en el ranking de entrenadores más longevos en la entidad bética. El reconocimiento del club y de la Cartuja llegan en medio del debate abierto por la renovación del técnico, cuyo contrato expira el próximo mes de junio.

Pellegrini ha firmado en este periplo con el Betis 122 victorias, 72 empates y 69 derrotas, con un total de 407 goles a favor y 310 en contra, lo que mejora los guarismos del propio Serra Ferrer, con 116 victorias, 84 empates y 63 derrotas, con 382 goles a favor y 283 en contra.