La emoción de Sergio León por medirse al Betis en la Copa: «Voy a tomarme una cerveza para celebrarlo»

El sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025-26 celebrado hoy en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha deparado un duelo muy especial para Sergio León. El exdelantero del conjunto bético se verá las caras contra el club de su vida defendiendo los colores del equipo de su pueblo natal. Sin duda, una de las historias más destacadas de esta edición del torneo del K.O.

Tras conocerse el resultado, los compañeros de Zona Mixta captaron el momento en el que Sergio León lo celebraba a lo grande con compañeros de equipo, empleados del club, vecinos del pueblo y amigos: «Voy a tomarme una cerveza para celebrarlo», reconocía el delantero de 36 años.

Esta será la undécima vez que el palmeño se enfrente al Real Betis, la tercera ocasión que lo haga en la Copa del Rey. La dos anteriores fueron con el Real Valladolid en la tercera ronda de la temporada 2022-23 y con la UE Llagostera en la segunda eliminatoria del curso 2014-15. Ambas veces pasó el Betis a la siguiente fase y con la portería a cero.