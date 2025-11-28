Suscríbete a
La emoción de Antony antes del derbi: «Ha sido una semana muy dura»

El brasileño se tuvo que contener las lágrimas al referirse a su posible ausencia ante el Sevilla

manuel gómez
Protagonista de la semana por su expulsión ante el Girona que, por el momento, le impedirá jugar el derbi, Antony ha acabado emocionado el duelo ante el Utrecht. Una victoria importante para el Betis y para el brasileño, que casi rompe a ... llorar cuando al final del encuentro se ha referido al duelo ante el Sevilla.

