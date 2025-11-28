La emoción de Antony antes del derbi: «Ha sido una semana muy dura»

Protagonista de la semana por su expulsión ante el Girona que, por el momento, le impedirá jugar el derbi, Antony ha acabado emocionado el duelo ante el Utrecht. Una victoria importante para el Betis y para el brasileño, que casi rompe a ... llorar cuando al final del encuentro se ha referido al duelo ante el Sevilla.

«Para mí es un momento muy triste porque no había intención en la expulsión. Ha sido una semana muy dura (se le saltan las lágrimas y no puede seguir). Sé que hay muchos partidos, pero sé de la importancia de éste y salgo muy triste, enfadado, porque quería estar el domingo. Es el partido más importante del año y no poder jugarlo es duro. Va a ser muy difícil. Ha sido una semana muy dura», dijo Antony en Movistar.

«Esta expulsión me ha afectado por la importancia del próximo partido. Ya imaginaba jugar del derbi fuera de casa, pero voy a estar con ellos, transmitiéndoles energía para sumar los tres puntos», añadió el brasileño, que sí valoró la importancia del triunfo: «Sabíamos de la importancia en casa este partido. Antes del derbi nos da confianza. Son tres puntos muy importantes».

Asistente al Cucho en el primer gol del Betis, Antony celebró a lo grande el tanto de Abde. «Tenemos una conexión muy buena. Muy feliz por él, por el momento que atraviesa no sólo en este partido. Se lo merece. Ha trabajado mucho, ha cambiado la cabeza, está muy enfocado y me alegro por él», dijo el brasileño, que todavía confiaba en que Isco y Amrabat pudieran jugar el derbi, algo que Pellegrini puso más oscuro después. «Ha sido una jugada muy rara. Espero que se recuperen rápido. Creo que no es nada grave y esperamos que estén listos para el domingo».