Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión

Elyaz Zidane, titular en al derrota de Francia ante Marruecos en la semifinal del Mundial sub 20

El combinado africano venció en la tanda de penaltis, aunque fue superior durante el encuentro

El Betis está a un paso de su récord goleador histórico

Elyaz Zidane, en el partido ante Marruecos
Elyaz Zidane, en el partido ante Marruecos
Samuel Silva

Samuel Silva

Tampoco Francia pudo con Marruecos, la selección más sorprendente del Mundial sub 20. El combinado africano derrotó a los galos en la tanda de penaltis para clasificarse para la final del torneo, donde se medirá a Argentina, que venció a Colombia en la otra ... semifinal (1-0). De esta forma, el bético Elyaz Zidane, titular con el equipo francés durante todo el Mundial y que convirtió uno de los lanzamientos desde los once metros en la tanda definitiva, jugará el sábado ante el combinado cafetero en el partido por el tercer puesto.

