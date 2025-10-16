Elyaz Zidane, titular en al derrota de Francia ante Marruecos en la semifinal del Mundial sub 20

Tampoco Francia pudo con Marruecos, la selección más sorprendente del Mundial sub 20. El combinado africano derrotó a los galos en la tanda de penaltis para clasificarse para la final del torneo, donde se medirá a Argentina, que venció a Colombia en la otra ... semifinal (1-0). De esta forma, el bético Elyaz Zidane, titular con el equipo francés durante todo el Mundial y que convirtió uno de los lanzamientos desde los once metros en la tanda definitiva, jugará el sábado ante el combinado cafetero en el partido por el tercer puesto.

Ha sido un Mundial sub 20 de menos a más para Elyaz Zidane, que comenzó con dudas en el centro de la defensa, y con algún error grosero, pero que fue elevando su nivel con el paso de los partidos hasta consolidarse como titular indiscutible en los planes de Bernard Diomède, el seleccionador francés.

Una experiencia positiva para Elyaz Zidane, que confirma así esa proyección que los técnicos heliopolitanos esperan de él, pese a que le está costando asentarse en el Betis Deportivo. Sin el francés y tras la eliminación de Pablo García en los cuartos de final -el atacante ya se entrena a las órdenes de Manuel Pellegrini, el equipo verdiblanco no podrá contar con un elemento en la final mundialista.

Un partido de poder a poder

El duelo entre Francia y Marruecos confirmó el momento dulce que atraviesa la selección norteafricana. Semifinalista en el último Mundial y medalla de bronce en los Juegos de París, Marruecos está siendo la revelación de este sub 20, en la que buscará el premio mayor en la final ante Argentina.

El primer tiempo comenzó con un claro dominio de marroquí, aunque el gol que abrió el partido llegaría de penalti tras revisión en el VAR. Zabiri lanzó el penalti y la pelota entró en la portería tras golpear en la espalda del meta francés Olmeta. El tanto despertó a los galos, que buscaron reaccionar en esa recta final, pero que se estrellaron ante el portero del Monaco, Yanis Benchaouch.

En el segundo acto, Francia, con los cambios realizados por su seleccionador, apretó el acelerador hasta lograr el empate por medio de Michal. Peor se pondrían las cosas para Marruecos con la lesión del meta Benchaouch, aunque el tiempo reglamentario acabaría en igualada. En la prórroga, y ya con Francia con un jugador menos por la expulsión de Nzingoula, el marcador tampoco se movería, aunque en el último minuto llegaría un movimiento clave. El tercer guardameta de Marruecos, Abdelhakim Misbahi, entró para la tanda y acabaría deteniendo el definitivo lanzamiento a Djylian N'Guesan, lo que provocó la euforia en el equipo norteafricano, por vez primera en la final de un Mundial sub 20.